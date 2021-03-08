إفصاحات.. توزيعات وعموميات

★ وافق مجلس إدارة شركة داماك العقارية على زيادة ملكية الشركة في رأس مال داماك إنترناشيونال ليمتد من 20% إلى 45%.

★ وافق مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال على بيع أسهم الخزينة البالغ عددها نحو 28 مليوناً سهماً، وعقد اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء المقبل.

★ أعلنت شركة (دو) عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، والتي تضم: خالد القبيسي، زياد كلداري، عبدالله الشامسي، يسري الهاشمي، إيمان السويدي، ومحمد عبيد بن عمير.

★ أقر مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات بيانات 2020، بخسائر 7.18 ملايين.

★ دعت شركة الإثمار القابضة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد 28 مارس المقبل.

★ دعا سوق أبوظبي، الشركات المدرجة إلى تزويده قائمة الأشخاص المعنيين بالتواصل معه ومن لهم صلاحية الدخول على نظام الإفصاح الإلكتروني.

★ تعقد شركة البحيرة الوطنية للتأمين اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 29 مارس الجاري للنظر في اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال.

★ يجتمع مجلس إدارة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» 11 مارس الجاري.

★ يجتمع مجلس إدارة «دانة غاز» في 10 مارس الجاري للنظر في توزيعات الأرباح المقترحة عن العام الماضي.

★ أعلنت شركة «أبوظبي لبناء السفن» استقالة الدكتور فهد سيف ناصر هرهرة اليافعي من عضوية المجلس لأسباب شخصية.

★ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» صدور كتاب محكمة التنفيذ – أبوظبي بتحويل الحجز التحفظي الصادر لمصلحة بنك أبوظبي الأول، على محفظة الأسهم العائدة ملكيتها للشركة إلى حجز تنفيذي ومخاطبة سوق أبوظبي لبيع الأسهم المحجوز عليها والحجز على حسابات المنفذ ضدها لدى البنوك العاملة بوساطة المصرف المركزي.

★ أوصى مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال.

★ أوصى مجلس إدارة شركة «مخازن زي» بعدم توزيع أرباح على المساهمين ، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 7 أبريل المقبل.

★ وافقت الجمعية العمومية لشركة «الخليج للمشاريع الطبية» على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%.

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