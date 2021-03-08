38.3 ملياراً صفقات الأجانب في الأسواق خلال شهرين

المصدر: أبوظبي- وام

قفزت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم في أسواق المال المحلية إلى نحو 38.38 مليار درهم بيعاً وشراء، منذ بداية العام 2021 وحتى تاريخ 4 مارس الجاري، ما يعكس ضخامة السيولة الأجنبية، التي جرى ضخها في قاعات التداول، خلال فترة الرصد التي توثقها الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.وتظهر الأرقام أن تداولات المستثمرين الأجانب «الخليجيون، العرب، الأجانب من غير العرب» شكلت نحو 43% من إجمالي الصفقات المسجلة في الأسواق المالية، والتي بلغت قيمتها 89.35 مليار درهم بيعاً وشراء، منذ بداية العام وحتى 4 مارس.وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوق أبوظبي27.522 مليار درهم بيعاً وشراء في فترة الرصد، شكلت نحو 42.3% من إجمالي التداولات المسجلة في السوق، والبالغ قيمتها 65.045 مليار درهم بيعاً وشراء.

أما في سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة تداولات الأجانب بجميع فئاتهم 10.86 مليارات درهم بيعاً وشراء، شكلت نحو 44.7% من إجمالي الصفقات المبرمة في السوق منذ بداية العام وحتى 4 مارس، والبالغ قيمتها 24.31 مليار درهم بيعاً وشراء.

وكان المستثمرون الأجانب من غير العرب الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمة تداولاتهم 6.31 مليارات درهم بيعاً وشراء، تلاهم العرب بنحو 2.56 مليار درهم، ثم المستثمرون الخليجيون بنحو 1.99 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز