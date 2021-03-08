مصرف أبوظبي الإسلامي يعزز حضوره رقمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي مركز تحليل البيانات المتميّز، منصّة متكاملة لتحليل البيانات الفورية وتصويرها، ما سيمكن المصرف من الارتقاء بكفاءة عملياته وتحسين أدائه وتعزيز مرونته في مواجهة تحديات وظروف السوق المختلفة بفعالية وبجدارة تامة.

وقد أظهرت بيانات الدراسة البحثية الجديدة، الصادرة عن مركز تحليل البيانات المتميّز في شهر يناير 2021، أن 52% من حسابات العملاء الجديدة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي تم فتحها عبر القنوات الرقمية، محققاً نمواً بواقع 5 مرات مقارنة بشهر يناير 2020. كما كشفت بيانات الدراسة أن 78% من عملاء المصرف يستخدمون المنصات الرقمية التابعة للمصرف، بنمو قدره 8% مقارنةً بشهر يناير 2020.

وقال إيهاب إسماعيل، مدير تحليل البيانات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: شهد المصرف إقبالاً كبيراً على أدواته الرقمية، ولا سيّما في ظل تنامي شريحة العملاء ممن يتطلعون إلى حلول مصرفية شاملة، مثل خدماتنا ومنتجاتنا.

ونحن فخورون بتسجيل أكثر من 750 ألف مستخدم نشط عبر منصّاتنا وقنواتنا المصرفية الرقمية.

وسلّطت نتائج الدراسة البحثية الصادرة عن المركز الضوء على مدى إقبال عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي على المنصّات والقنوات الرقمية، إذ أظهرت قيام العملاء بإنجاز معاملاتهم عبر الإنترنت، ويشمل ذلك 99% من إجمالي التحويلات النقدية، و78% من معاملات فحص جدارة العملاء، و62% من تحديثات بيانات العملاء، و46% من مبيعات التمويل الجديدة.

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