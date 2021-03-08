6576 وحدة فندقية أصول «وصل» للضيافة والترفيه

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجلت «وصل للضيافة والترفيه» المملوكة بالكامل لمجموعة «وصل لإدارة الأصول»، نمواً في أصولها الفندقية مؤخراً، إذ بلغ عددها 6576 وحدة فندقية، منها 5256 غرفة موزعة على 18 فندقاً، و1320 شقة فندقية موزعة على 7 فنادق.

وتواصل الشركة تطبيق سياسة مرنة في التعاطي مع التحديات التي خلفتها جائحة «كوفيد 19»، إذ نجحت في تطوير أصول فندقية على أساس التحفظ الذكي والمسؤول، واللازم لنمو المحفظة من دون تعريض المكتسبات إلى أخطار تذكر، بحيث لم تتأخر في صوغ ممارسات تضمن لها التعامل مع المستجدات بحس عالٍ من المسؤولية، ولا سيما في ما يتصل بمحركات وتحديات صناعة الضيافة.

وأكدت الشركة مواصلة خططها الرامية للإسهام في تنشيط سوق السياحة في دبي، من خلال رفد القطاع بنوعية متميزة من المشاريع الفندقية والترفيهية المتنوعة، تجسيداً لرغبة المجموعة في الحفاظ على التنوع الواضح الذي عرفت به وسعيها الدائم في تقديم خيارات هائلة للسياح من داخل وخارج الدولة، عبر توفير طيف واسع من الفنادق من فئات الثلاث والأربع والخمس نجوم في أنحاء إمارة دبي كافة.

وتنطلق استراتيجية «وصل» في هذا الإطار من توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى إتاحة فرصة الإقامة لشرائح السياح كافة الذين يقصدون دبي في فصول السنة كافة. وتنطلق عمليات «مجموعة وصل لإدارة الأصول» من أبحاث ودراسات ميدانية للتناغم التام مع احتياجات السوق في مختلف القطاعات.

خور دبي للجولف واليخوت يوفر تجربة ترفيهية فئة 5 نجوم | من المصدر

دراسة معمقة

وكانت الشركة قد أنجزت في وقت سابق دراسة معمقة للسوق لتستثمر فرصة وجود فجوة في فئة فنادق الثلاث والأربع نجوم، الأمر الذي دفع بها إلى وضع خطة نفذتها بنجاح في تطوير فنادق تدعم القطاع الفندقي في الإمارة.

وتمتلك وصل للضيافة والترفيه، محفظة تضم 1320 شقة فندقية موزعة على 7 فنادق وهي: جراند حياة ريزيدنسز (186 شقة)، غاليريا ريزيدنس (369 شقة)، حياة ريجنسي كريك هايتس ريزيدنس (378 شقة)، أنداز دبي نخلة جميرا - شقق فندقية (114 شقة)، فندق حياة بليس دبي للشقق الفندقية - الرقة (84 شقة)، فندق حياة بليس دبي للشقق الفندقية - جميرا (84 شقة)، فندق حياة بليس دبي للشقق الفندقية - حي وصل (105 شقق).

كما تمتلك العديد من متاجر التجزئة مقسمة على عدة مجمعات سكنية حول دبي، وتضم العديد من المتاجر في الهواء الطلق. ومن أهم المجمعات السكنية: وصل فيتا الذي يضم 54 متجراً، ودار وصل الذي يضم 86 متجراً، بالإضافة إلى وصل 51 الذي يضم 47 متجراً.

فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس يقدم نمط حياة راقية

محفظة فندقية

تضم محفظة فنادق وصل للضيافة والترفيه 18 فندقاً تشتمل على 5,256 غرفة وهي مقسمة على النحو الآتي: فندق جراند حياة دبي (682 غرفة)، فندق حياة ريجنسي دبي (421 غرفة)، فندق بارك حياة دبي (223 غرفة)، فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس (463 غرفة)، حياة بلايس دبي الرقة (210 غرف)، فندق حياة بليس بني ياس (127 غرفة)، فندق حياة بليس دبي جميرا (204 غرف)، حياة بليس دبي - حي وصل (202 غرفة)، فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي (580 غرفة)، لو ميريديان فيروايز (58 غرفة)، لو ميريديان الميناء السياحي (220 غرفة)، ويستن مينا السياحي (292 غرفة)، دوسيت ثاني دبي (321 غرفة)، هيلتون جاردن إن دبي الميناء (181 غرفة)، هيلتون جاردن إن دبي المرقبات (179 غرفة)، هامبتون باي هيلتون مطار دبي (420 غرفة)، ماندارين أورينتال جميرا (256 غرفة) وأنداز دبي نخلة جميرا (217 غرفة).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز