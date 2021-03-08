إطلاق أول بنك افتراضي مستقل في الإمارات

المصدر: دبي - رويترز

انطلقت حديثاً في الإمارات منصة «ياب» التي تعد أول منصة مصرفية رقمية مستقلة في الإمارات. ولا تملك المنصة التي مقرها دبي ترخيصاً مصرفياً لكنها دخلت في شراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني الذي يقدم أرقام حسابات دولية لمستخدميها ويشمل الأموال بترخيصه المصرفي.ويأمل البنك الافتراضي الجديد أن يضطلع بدور ريادي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وليس لـ«ياب» فروع فعلية، ولا تقدم خدمات مصرفية تقليدية مثل القروض والرهون العقارية، بل خدمات تحليل الإنفاق والميزانية ومدفوعات الند للند وخدمات التحويلات وسداد الفواتير.

وقالت قطر الندى حسن مديرة المنتجات في الشركة إن «ياب» بصدد إقامة شراكات مع بنوك في دول أخرى، ستشمل بنكاً في السعودية وباكستان وغانا.

وقال مروان هاشم الرئيس التنفيذي ومؤسس «ياب»: «ثورة التكنولوجيا المالية اكتسبت رواجاً كبيراً في أجزاء أخرى من العالم، و«ياب» في مرحلة التمويل الأولي، وإن تمويل المشروع يأتي من المؤسسين وشركة استثمار مباشر ومستثمرين من القطاع الخاص، مضيفاً إن أكثر من 20 ألف عميل سجلوا تسجيلاً مسبقاً، وإن الحسابات ستبدأ العمل تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة.

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