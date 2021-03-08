توريدات وخدمات الفنانين و «المؤثرين » المدفوعة تخضع للضريبة

المصدر: أبوظبي – البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التوريدات التي يقدمها الفنانون ومؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي بمقابل تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أي أنشطة ترويجية عبر الإنترنت، التي يقوم بها المؤثر نيابة عن أعمال أخرى لقاء مقابل، مثل الترويج لمنتج في مدوَّنة أو مقطع فيديو، أو الترويج لأعمال بمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأي ظهور فعلي أو أنشطة متعلقة بالتسويق والإعلان، ومنح حق الدخول إلى شبكة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، وكذلك أية خدمات أخرى يقدمها المؤثرون لقاء مقابل.

جاء ذلك في العدد الجديد من نشرة «معلومات ضريبية أساسية»، الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، حول المعاملة الضريبية للتوريدات المقدمة من الفنانين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي.

نفقات

وأوضحت النشرة أنه إذا قام الفنان أو المؤثر بتكبد أية نفقات للقيام بتوريد، وقام باسترداد هذه النفقات من عميله، فإن هذا التعويض للمصروفات يقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، ويجب على الفنانين والمؤثرين المقيمين، الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة (والتي تشمل التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر) التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا جاوزت قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة ووارداتهم خلال الـ (12) شهراً السابقة، أو من المتوقع أن تجاوز خلال الـ (30) يوماً المقبلة، حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم، ويجوز للفنانين والمؤثرين التسجيل اختيارياً لضريبة القيمة المضافة إذا جاوزت قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة ووارداتهم أو نفقاتهم الخاضعة للضريبة خلال الـ (12) شهراً السابقة، أو كان من المتوقع أن تجاوز خلال الـ (30) يوماً المقبلة، حدّ التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم، ويتعين عليهم إصدار فواتير ضريبية لجميع التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية 5%.

حد التسجيل

وأكدت النشرة أنه لأغراض احتساب حد التسجيل، يجب على الفنانين والمؤثرين احتساب جميع التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقدمونها، حتى وإن لم تقع تلك التوريدات، ضمن صميم أعمالهم الفنية أو التأثيرية. ويمكن للفنانين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة استرداد ضريبة المدخلات ماعدا عن التوريدات المستثناة مثل بعض الخدمات الترفيهية، والمركبات التي تمّ شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها، والتي تكون متاحة للاستخدام الشخصي.

وتناولت النشرة أمثلة لعدد من المعاملات الضريبية الخاصة بهذا القطاع أوضحت من خلالها أنه في حال كان الفنان أو المؤثر غير المقيم يقدم خدماته تعاقدياً إلى متلق مسجّل لضريبة القيمة المضافة في الدولة، فلا يلزم الفنان أو المؤثر بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة في الدولة، حيث يلزم المتلقي باحتساب ضريبة القيمة المضافة بموجب آلية الاحتساب العكسي.

السلع مقابل الخدمات

إذا تلقى الفنان أو المؤثر سلعاً (كهاتف مثلاً) لقاء خدماته، تُعامل هذه السلع كمقابل لهذه الخدمات. وإذا كان كامل المقابل أو جزء منه غير نقدي، فإن قيمة التوريد تمثل الجزء النقدي مضافاً إليه سعر السوق للجزء غير النقدي، مخصوماً منه مبلغ الضريبة. وفي الوقت ذاته، إذا كان الشخص الذي يقوم بتوريد السلع للفنان أو المؤثر مقابل الخدمات مسجلاً لضريبة القيمة المضافة، فسيكون عليه أيضاً احتساب ضريبة القيمة المضافة عن توريد السلع.

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