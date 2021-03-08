بحث تطوير الصناعات الطبية مع الشركات الوطنية والعالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور ومشاركة معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عدداً من مسؤولي الشركات الوطنية والعالمية العاملة في صناعة الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في الدولة، وذلك ضمن مبادرة «حوار مستقبل الصناعة» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بداية فبراير ضمن جهودها للارتقاء بقدرات القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته ومزاياه محلياً وعربياً ودولياً.



واللقاء، الذي انعقد افتراضياً، هو الرابع ضمن سلسلة اللقاءات المخطط عقدها مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسية في الإمارات، والتي ستستمر خلال الأشهر المقبلة ضمن تركيز الوزارة على تعزيز العلاقة مع الشركاء والمعنيين في منظومة القطاع الصناعي والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة بهدف رفع تنافسية القطاع الخاص وتعزيز قدراته ومزاياه.



وناقش الدكتور سلطان الجابر وعبد الرحمن العويس، خلال اللقاء الدور الإيجابي والكبير الذي لعبه قطاع صناعة الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في الدولة، في مواجهة تفشي جائحة «كوفيد 19»، والضغوطات التي تعرضت لها الأنظمة الصحية في العالم، إضافة إلى التعامل الفعّال وعالي الكفاءة للمنظومة الصحية الوطنية مع الجائحة رغم تأثر سلاسل الإمداد العالمية، ما جعل من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به.



كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على الجهود المشتركة للحكومة والقطاع الخاص في التعامل مع الجائحة من خلال توفير المستلزمات المرتبطة بالجائحة مثل الكمامات والمعقمات، وتوفير اللقاحات عبر اتفاقيات تعاون مع الصين مع افتتاح مراكز للفحص في كل أرجاء الدولة، والدور الذي ساهمت به شركات القطاع الخاص في هذا الجهد المشترك.



خطط ومبادرات سريعة



وقال الدكتور سلطان الجابر: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، استطاعت الإمارات مواجهة جائحة «كوفيد 19» بفعالية كبيرة من خلال إطلاق سلسلة من الخطط والمبادرات السريعة. ومن خلال تضافر الجهود بين كل الأطراف المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، نجحت الإمارات في خفض مستوى تأثير الجائحة على الناس ومختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إنجاز وطني متميز».



وأضاف: «تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تنفيذ رؤية الحكومة بالنسبة لتطوير صناعة الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في الدولة من خلال تمكين مختلف الصناعات الطبية بهدف المساهمة في ضمان الصحة والسلامة وتعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء بمرونته في مواجهة مختلف المتغيرات المستقبلية. كما نهدف لاستمرار عملية التنمية والتطوير لهذه الصناعات وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستويات مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».



خطط استشرافية



وأكد الجابر أهمية وضع خطط استشرافية تضمن الاستمرار في النجاحات المتحققة في صناعة الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية حالياً، والانتقال السريع نحو آفاق جديدة من التقدم، لافتاً إلى أنه، وبعد المناقشات والتشاور مع مختلف الجهات المعنية في القطاع، تم التوصل إلى نهج يتكون من محورين رئيسيين، الأول ضرورة إيجاد حلول سريعة لتقليص الاعتماد على الواردات وتنويع قاعدة الصناعات المحلية التي تمتلك مزايا تنافسية، والثاني ضرورة اعتماد حلول فعّالة لتمكين قطاع صناعة الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وتعزيز مرونته من خلال الاستثمار في المنتجات والأجهزة الأكثر أهمية. وشدد على ضرورة تبني التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في كل عمليات القطاع كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات المستخدمة في التصنيع الآلي وتصنيع المواد من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد.



مشاركون



شارك في اللقاء الدكتور جورغن لاترباخ، المدير المالي لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وباسم البراهمة، مدير عام شركة جلوبال فارما، وعماد بالوش، المدير العام والشريك المؤسس في دانا ميد فارما، والدكتور شامشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة لشركة لايف فارما، ومادهوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة فارماكس، ومحمد البادي، الرئيس التنفيذي لـ«توام للأدوات الطبية»، وأشيش كوشي الرئيس التنفيذي لـ«جي 42 للرعاية الصحية»، وزهدي صوالحي من شركة ميديسال، وهيلدا ألوستا، مدير عام شركة مونرول، وفراس رزوق، المدير العام لشركة فاين للرعاية الصحية، وسلوى سامي، المدير العام لشركة ميديسينا، وفايفكاناندا شينوي، المدير العام لشركة مايكروسينرجي، وفرحان مالك، المدير العام لبيور هيلث.

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