20 % العائد على حقوق مساهمي «وطنية» في 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الوطنية للتكافل «وطنية»، تحقيق أرباح صافية بلغت 18,4 مليون درهم في العام 2020، مقابل أرباح بلغت 13,1 مليون درهم في العام 2019، بنسبة بنمو بلغت 40%، بينما ارتفع العائد على حقوق المساهمين للعام 2020 بنسبة 20%، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات في سوق التأمين في دولة الإمارات، مع الإشارة إلى أن أكثر من 75% من الأرباح قد جاءت من عمليات التكافل.

وجاء هذا النمو في الأرباح نتيجة تركيز شركة وطنية للتكافل على مبدأ «العودة إلى الأساسيات» الذي يشمل المنتجات المتنوعة، والأسعار المناسبة المدعومة بخدمة عملاء قوية من خلال فريق من الموظفين المحترفين، كما أن استثمار شركة وطنية للتكافل في التكنولوجيا ساهم في عدم حدوث أي انقطاع في خدماتها عند الانتقال إلى العمل عن بعد، وقد أدى ذلك إلى تحسين مستوى الخدمة، وأصبح تقديم بعض الخدمات الرئيسية للعملاء طوال ساعات اليوم على مدار الأسبوع.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الشركة: «كان أداء الشركة في عام 2020 مميزاً، فقد حققت الشركة أداءً قوياً في عام 2019 وكان يفترض أن نشهد في العام 2020 تسريعاً في نمو الشركة وربحيتها بناء على زخم الأعوام الثلاثة الماضية مع الاستفادة من معرض إكسبو 2020 وغيره من التطورات الاقتصادية التي كانت مرتقبة في الإمارات، إلا أن جائحة كورونا غيّرت كل شيء، واتضح أن عام 2020 هو عام المرونة، بحيث أثبتت الشركة قدرتها على التعامل مع التحديات بفعالية من دون التأثير في التزامها بخدمة عملائها، كما أن الاستثمارات التي قامت بها الشركة في مجال التكنولوجيا، وتبسيط إجراءاتها التجارية وتحليلات البيانات والتدريب ساعدت في انتقال سلس للعمل عن بعد، وبذلك، تمكنت الشركة من الحفاظ على حجم أعمالها وتحسين هوامشها من خلال إدارة أفضل للتكلفة».

وأوضح أن شركة «وطنية» ساعدت موظفيها بكل الإمكانات المتاحة لجعل العمل من المنزل فعالاً، وشمل ذلك استراحات يوغا يومية لمدة 15 إلى 30 دقيقة للحفاظ على الصحة العقلية والبدنية للموظفين، منوهاً أن الراحة النفسية للموظفين عززت مستوى خدمة العملاء والشركاء في العمل.

وأبدى د. الظاهري تفاؤله بالمستقبل وتحقيق مستوى أكبر من النشاط والابتكار في التأمين على الحياة والتكافل العائلي، لأن جائحة كورونا أدت إلى زيادة مستوى الوعي بين الناس حول الحاجة إلى التأمين لحماية الأمن المالي للفرد.

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