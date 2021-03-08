الأسهم القيادية تضغط على سوق دبي وأبوظبي يتماسك

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أغلقت أسواق الأسهم المحلية، أمس، على انخفاض، بعدما هبط سوق دبي بضغط من الأسهم القيادية، فيما تراجع سوق أبوظبي هامشياً متماسكاً عند إغلاقه السابق، في وقت يترقب المستثمرون ظهور محفزات جديدة بعد انقضاء ماراثون النتائج السنوية.

وانخفض سوق دبي 0.92% إلى 2545.64 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا النقل والتأمين، فيما تراجع سوق أبوظبي هامشياً 0.02% عند 5691.46 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة والخدمات.

وانخفضت السيولة دون المليار درهم بعد بلوغها 977 مليون درهم منها 824.5 مليوناً في أبوظبي و152.8 مليوناً في دبي، وجرى تداول 276 مليون سهم، موزعة بواقع 160.4 مليوناً في أبوظبي، و115.6 مليوناً في دبي.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.8% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.82% و«إعمار مولز» 1.69% و«الاتحاد العقارية» 1.12% و«داماك» 1.62% فيما صعد «ديار» 0.37% و«إعمار للتطوير» 1.81%، وانخفض قطاع البنوك 1.52% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.62% و«الإمارات دبي الوطني» 2.7%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.46% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.66% فيما صعد «شعاع كابيتال» 0.28% واستقر «سوق دبي المالي»، فيما زاد قطاع النقل 1.65% مع صعود «العربية للطيران» 0.79% و«أرامكس» 2.34% و«الخليج للملاحة» 1.4%.

سوق أبوظبي

وفي سوق العاصمة، انخفض قطاع البنوك 0.09% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.13%، فيما زاد «أبوظبي التجاري» 0.16%، واستقر «أبوظبي الإسلامي»، وتراجع قطاع العقار 0.04% مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.93% فيما استقر «الدار». وهبط قطاع الطاقة 0.2% مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.4%، فيما صعد «دانة غاز» 2.82% واستقر «طاقة»، وزاد قطاع الاستثمار 0.2% مع ارتفاع «إشراق» 2.19% و«الواحة كابيتال» 172%، فيما استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير. واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات». وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 224.5 مليون درهم، تلاه «الدار» 220.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 163.2 مليون درهم، وحقق «الإمارات للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.93%، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.63%. وعمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بـ 82.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع.

مؤسسات

عمدت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 28.8 مليون درهم، منها 6.5 ملايين في دبي، و22.3 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 28.8 مليون درهم، منها 6.5 ملايين في دبي و22.3 مليوناً في أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز