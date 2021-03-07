«التنافسية والإحصاء»: 80 ألف شركة مرخصة ومملوكة للنساء في الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء عن أن عدد الشركات المرخصة والمملوكة في الدولة من قبل النساء تقدر بنحو 80.025 ألف شركة.

وأشار المركز، في أرقام خاصة بالمرأة في دولة الإمارات بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن التشكيل الوزاري في الدولة يتألف من 33 وزيراً من بينهم 9 نساء، كما أن الإمارات تحتل المرتبة الأولي عالمياً من حيث تمثيل الإناث في البرلمان وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية – المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وذكر المركز أن الإمارات تحتل المرتبة التاسعة عالمياً في الفرص القيادية للنساء وفقاً لمؤشر التنافسية المواهب العالمي الصادر عن معهد انسياد الدولي، فيما تتبوأ الإمارات المرتبة 18 عالمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تصدرت الدولة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتحقيقها 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون 2021 الذي يصدره البنك الدولي.

وأوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نسبة الإناث تقدر بنحو 24% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة فيما يبلغ حوالي 30% من المتعلمين تعليماً عالياً في الدولة من الإناث، مشيراً إلى أن نسبة الخريجات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بلغ 49.1%، وبلغت نسبة الإناث من فئة الشباب في مجالس إدارة الجهات الاتحادية 46%، ووصل عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي نحو 362687أمراه.

وأوضحت الأرقام ان نسبة الخريجات في الصحافة الإعلام والعلوم الاجتماعية بلغت 63%، وبلغ عدد حاملات شهادة الماجستير في الدولة 207630 امرأة وعدد حاملات شهادة الدكتوراه 15426 امرأة.

وأشار المركز إلى أن نسبة الإناث من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي بلغ 64%، وبلغت نسبة العاملات من إجمالي العاملين في قطاع التعليم 64%، ووصلت نسبة الإناث في المناصب الإدارية 21.5%، وبلغت نسبة النساء من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين 31%، فيما وصلت نسبة الإناث في المهن التخصصية 32.5%.

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