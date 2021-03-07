شراكة ذكية بين الوثبة للتأمين «نون»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الوثبة الوطنية للتأمين إبرام شراكة استراتيجية ذكية بينها وبين منصة «نون» للتسوق الإلكتروني noon.com، التي تعد بدورها من أكبر منصات التسوق عبر الإنترنت في الإمارات والشرق الأوسط.

وكشفت الوثبة الوطنية للتأمين أنه بموجب هذه الشراكة سيتمكن عملاؤها من الاستفادة من خصومات لمشترياتهم من منصة «نون» للتسوق، حيث تتيح الاتفاقية للمشتركين في خدمات التأمين الحصول على خصم بقيمة 20% على منتجات Noon Express، وذلك للمشتريات في الفترة حتى 31 مارس الحالي، وتوجد منتجات Noon Express ضمن منصة noon.com للتسوق الإلكتروني.

وقال أنس مستريحي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الوثبة الوطنية للتأمين: الشراكة مع «نون» تعكس التزاماً مشتركاً من الطرفين بتزويد عملائهما بمستوى خدمات ومكافآت وتجارب للتسوق مميزة، كما تأتي الشراكة في ظل توجه الأغلبية العظمى من المتسوقين بالإمارات والمنطقة نحو الشراء، عبر المنصات الإلكترونية عن طريق الإنترنت، وهو ما يعزز من القوة الرقمية للشركتين، ويرتقي بمكانتهما على مستوى الدولة، والشرق الأوسط ككل.

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