نمو التحويلات المالية من السيدات في الإمارات 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات عن تسجيل زيادة في معدلات التحويلات المالية التي أجرتها السيدات في الدولة في عام 2020، ما يسلط الضوء على دور المرأة المتنامي في النهوض بالاقتصاد العالمي. وبحسب البيانات التي جمعتها المجموعة من شركات الصيرفة والتحويل المالي الأعضاء، أرسلت السيدات 25% من إجمالي الحوالات في الدولة لعام 2020. كما أوضحت البيانات أنّ التحويلات المالية التي أجرتها السيدات الآسيويات في الإمارات سجّلت أعلى معدلات النمو السنوية، وتليها السيدات من الدول العربية وأفريقيا، على الترتيب. وكانت دول مثل الفلبين والهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وإندونيسيا ومصر والمغرب وأوغندا على رأس قائمة ممرات التحويل المالي في أوساط السيدات في الدولة.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أنّ السيدات يشكلن نحو نصف عدد المغتربين الذين يعيشون ويعملون خارج دولهم الأصلية والذين يبلغ عددهم 244 مليون نسمة. وشهدت الأعوام الماضية تزايد التمثيل النسائي في مجال اليد العاملة المهاجرة، ويأتي ذلك مخالفاً للاعتقاد السائد الذي يضع السيدات في دور المتفرج ضمن عملية الهجرة، ويختصر دورهن في معادلة السفر بالاعتماد على أزواجهن أو معاملات لم الشمل الأسري.

من جانب آخر، كشفت البيانات الصادرة عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات أنّ انتشار مرض كوفيد - 19 كان له أثر هامشي في التحويلات المالية التي تقوم بها السيدات؛ إذ سجّلت الفردان للصرافة، أحد أعضاء المجموعة، زيادة بواقع 12.6% في معدلات التحويلات المالية من جانب السيدات في عام 2020 بالمقارنة بالعام الماضي. بينما أعلنت لولو للصرافة، العضو في المجموعة، عن تسجيل زيادة بنسبة 2.63% و17.77% في عام 2020، بالمقارنة بعامي 2019 و2017، على الترتيب.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات: يُعد تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 واحداً من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. وسعياً لتحقيق هذا الهدف يجب علينا أن ندرك الأهمية الاقتصادية لدور العاملات المهاجرات، ولا سيما أنّهن يشكلن نصف اليد العاملة المهاجرة تقريباً في العالم؛ وبالتالي، تكتسب إسهاماتهن في الاقتصاد العالمي أهمية بالغة. ومن منطلق إدراكنا الأهمية الاستراتيجية للسيدات في قطاعنا ودورهن في المجتمع على نطاق أوسع، نضع مسائل تلبية متطلبات عميلاتنا وتزويدهن بيئة آمنة وشفافة على رأس قائمة أولوياتنا.

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