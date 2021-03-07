«بادري» تعلم الشابات مهارات تطوير سيرهن المهنية

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع «لينكد إن» بعد غد ورشة عمل عن بعد بعنوان «طوري ملفك الشخصي»، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي انطلقت حملته لهذا العام تحت شعار «اختر التحدي». وتستهدف الورشة طالبات الجامعات والخريجات والموظفات الجديدات والباحثات عن عمل.

وتركز الورشة، التي تقدمها المدربة مهاك مخيجاني، مديرة حلول العملاء في «لينكد إن»، على تطوير معارف ومهارات المشاركات لتمكينهن من تنسيق ملفهن الشخصي الذي يتيح لهن إيجاد فرصة عمل مناسبة وتعزيز حضورهن في الحياة العملية.

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