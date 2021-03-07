«إمداد»: عطاء متميز للمرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

قال جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، إن ما حققته المرأة من تقدم في مختلف المجالات، يؤكد حضورها ومشاركتها الفاعلة في جميع جوانب الحياة، فقد كان لمشاركتها الواسعة دور كبير في تحقيق النمو والازدهار لمجتمعاتها. وقد حرصت حكومتنا الرشيدة على تقدير المرأة، وتكريم حضورها القوي وعطائها المتميز في خدمة الوطن من خلال تألقها ونجاحها في كافة المهام والمسؤوليات التي أُسندت إليها.

وأضاف إن ما تحقق من مكتسبات للمرأة يعكس الإرادة الجادة والصادقة لمشاركتها وتمكينها، ودعم وصولها لمواقع صنع القرار، وضمان تكافؤ فرصها لبناء المستقبل الواعد ونحن في إمداد وضمن المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، نفخر بدور المرأة وما حققته من إنجازات على مختلف الصُعُد، ونقدّر مساهماتها وما لعبته من أدوارٍ بارزة، ونؤكد دعمنا الكامل لتعزيز تواجدها في المشهد العام. وبهذه المناسبة يُسعدنا أن نقدّم شكرنا للمرأة على أدوارها الحيوية، ونؤكد سعينا الجاد من أجل تعزيز تمكينها الاقتصادي من خلال تهيئة وتعزيز بيئة العمل المتوازنة وتوفير فرص العمل المتكافئة.

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