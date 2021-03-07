«مشاريع سالم أحمد الموسى»: مشاركة فاعلة للمرأة الإماراتية في جهود التنمية

المصدر: دبي - البيان

أكد سالم الموسى، رئيس مجلس إدارة شركة «مشاريع سالم أحمد الموسى» على المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في جهود التنمية.

وقال في بيان: في الثامن من مارس من كل عام تحتفي الدول بيوم المرأة العالمي بعد أن تمَّ اعتماد هذا التاريخ من قبل منظمة الأمم المتحدة، وتحمل هذه المناسبة رمزية خاصة لكونها تُعنى بتكريم المرأة، والإشادة بجهودها في مُختلف نواحي الحياة، وتسليط الضوء على دورها المحوري في التنمية الاجتماعية، وإنجازاتها في ميادين الاقتصاد والعلم والثقافة والسياسة وغيرها.

وأضاف: كما يمثل هذا اليوم مناسبةً لزيادة التوعية بضرورة منح المرأة فرصاً متساوية، والعمل على تفعيل مبادرات تمكين المرأة وتعزيز التكافؤ بين الجنسين، ودفع جهود المنظمات الدولية والمؤسسات المُجتمعية على هذا الصعيد.

وتابع: في هذه المناسبة، نتوجه بالتهنئة والتقدير والثناء للمرأة في كافة أنحاء العالم ونعرب عن اعتزازنا بالإنجازات المشهودة للمرأة الإماراتية التي تواصل المضي قدماً في تعزيز مشاركتها الفاعلة في دفع مسيرة تطور وطنننا وتقدمه.

وقال: تتبوأ دولة الإمارات مركزاً متقدماً في المؤشرات العالمية لتكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة، ويأتي ذلك ترجمةً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لتمكين أبناء وبنات الوطن وتقديم كافة أشكال الدعم التي تضمن لهم النجاح بلعب دور الريادة في الحفاظ على نماء الوطن ونهضته، وإرساء دعائم مستقبله. ونعتز في «مشاريع سالم أحمد الموسى» بالحضور المتميز للمرأة في مُختلف مجالات عملنا، ونتطلع قُدماً لمواصلة دعمنا لمساعي تمكين المرأة إيماناً منا بدورها المحوري كشريكٍ فاعل ومساهمٍ أساسي في مسيرة التنمية المستدامة.

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