«آفاق» تطلق بطاقة بلاتينية جديدة خاصة بالسيدات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «آفاق الإسلامية للتمويل»، المؤسسة الرائدة في القطاع المالي والتي تقدّم منتجاتٍ وخدماتٍ مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، بطاقة الائتمان البلاتينية الجديدة الخاصة بالسيدات، في تحيةٍ منها لما حققته المرأة من إنجازاتٍ نوعية.

جرى تصميم هذه البطاقة الائتمانية البلاتينية الجديدة بشكلٍ يحاكي ميزات المرأة العصرية ويواكب احتياجاتها وطموحاتها. فبالإضافة إلى الشكل الأنيق والجذاب الذي تزيّنه «زهرة التوليب» التي ترمز للأناقة والبدايات المتجدّدة في الحياة، تمتلك بطاقة الائتمان البلاتينية الخاصة بالسيدات من «آفاق الإسلامية» مجموعة ميزاتٍ فريدة ومزايا رائعة تفتح لمستخدمتها آفاقاً من الراحة والسهولة والمكاسب، وتتيح لها الاستفادة من تقديماتٍ خاصة وصفقاتٍ وخصوماتٍ حصرية لدى وجهات ومراكز التسوّق داخل دولة الإمارات وأينما كانت في جميع أنحاء العالم.

ونوه راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»، بالأدوار المتعدّدة التي تلعبها المرأة اليوم في الإمارات ومنطقة الخليج خصوصاً، وفي العالم عموماً، ونوّه بنجاحها في تحقيق إنجازات على مختلف الصعد تؤكد مكانتها في المجتمع وموقعها كشريكٍ أساسيّ في عملية التنمية، مشيراً إلى الفخر بأنّ المرأة الإماراتية تبوأت مناصب عليا في الدولة، حيث نراها وزيرة وبرلمانية وطبيبة ومهندسة ومعلمة ومدافعة عن مكتسبات الوطن.

وأضاف: يسعدنا أن نطلق بطاقة الائتمان البلاتينية الجديدة الخاصة بالسيدات التي ترفع التحية إلى المرأة في اليوم العالمي الذي يحتفل بها وبموقعها وقدراتها وإنجازاتها، ونعتبر هذه البطاقة بمثابة وردة، أو «زهرة توليب» نقدّمها إليها عرفاناً منا بالجميل لها في جميع الأدوار التي تلعبها في حياتنا الشخصية كأمّ وأخت وزوجة، كما في حياتنا العملية التي أثبتت فيها أنها على قدر المسؤولية، بل أبهرت العالم بما حقّقته ولا تزال تحقّقه من إنجازات.

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