رئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات بمصرف عجمان تفوز بجائزة CXO

المصدر: عجمان- البيان

ضمت قائمة الفائزين بالجوائز الـ 50 المقدمة من CXO لعام 2021، رئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات في مصرف عجمان، هاجر المازمي. وتستهدف الجائزة تكريم الأفضل بين قادة تكنولوجيا المعلومات، الذين تمكنوا من إثبات كفاءتهم العالية في متابعة سير العمل خلال الأزمة العالمية لانتشار «كوفيد 19»، وساهموا في التعامل مع الوضع الطبيعي الجديد.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: تأتي الجائزة، لإبراز تميز أولئك القادة الذين يتمتعون بالفكر الإبداعي، ويمتلكون مهارات الابتكار والرؤية المستقبلية، والذين كان لأعمالهم تأثير إيجابي كبير ضمن مؤسساتهم، وفي القطاعات التي ينتمون إليها. ونحن نفتخر بوجود قادة متميزين، كالزميلة هاجر المازمي، ضمن فريق عملنا. ونتقدم إليها بأحر التهاني على هذا الإنجاز العظيم.

وتأتي الجائزة، تأكيداً على التقدم الكبير الذي حققه مصرف عجمان في مجال تقديم الحلول الفورية الأكثر تطوراً وابتكاراً لعملائنا، بالإضافة إلى استمرارية الاتصال بقنوات تقديم الخدمات المصرفية. وهذه الجهود كانت عاملاً مهماً، مكننا من المحافظة على استمرارية الأعمال في عام 2020 وما بعده.

وشدد أميري على أن مصرف عجمان، كان بدأ فعلياً مسيرة التحول الرقمي قبل انتشار الوباء، والأوضاع التي طرأت ما كانت إلا بمثابة عامل إضافي، دفعنا إلى تسريع عملية التحول الرقمي، وبفضل ذلك، تمكنا من الاستمرار بخدمة عملائنا بكل سلاسة، من خلال الاتباع الفوري لبروتوكولات الأمان المتعددة، مع العلم بأن نسبة تزيد على 70 ٪ من موظفينا، كانوا يعملون من المنزل، أو من مواقع متفرقة. ويمكننا تقديم خدماتنا المصرفية عن بعد للعملاء الأفراد، بما يلبي تقريباً كافة احتياجاتهم المصرفية. فنحن من بين المصارف القليلة التي تستطيع توفير ما يصل إلى 90 % من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية. وهذا يعني أن نسبة المعاملات التي تتم من خلال فروعنا اليوم، لا تتجاوز الـ 10 ٪.

وأضاف: أكدت القيود المصاحبة لانتشار«كوفيد 19»، من إيماننا بأن اعتماد القنوات الرقمية المبتكرة بات أمراً بغاية الأهمية لجميع العمليات المستقبلية، وهذا الأمر يتضح جلياً، من خلال تحليلات سلوك المستهلك لدينا. ونحن نرحب بهذا التحول، كتغيير إيجابي دائم. ونركز على استقدام أحدث تقنيات واجهة المستخدم لعملائنا، من خلال توظيف وسائل التكنولوجيا المتطورة، لمنحهم تجربة مميزة.

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