«الفردان للصرافة» تطلق بطاقة لدفع الرواتب بالتعاون مع «ميركوري»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ميركوري»، نظام الدفع المحلي في الإمارات، وبالتعاون مع «الفردان للصرافة»، عن إطلاق بطاقة دفع الرواتب «باي ايز». وستضمن الفردان للصرافة توفير أعلى مستوى من المرونة وسهولة الدفع لحاملي بطاقات نظام دفع الرواتب الحاليين، مع ضمان وجود قاعدة أوسع لاستخدام هذه البطاقات.

وسيسهم التعاون في توفير عدد أكبر من نقاط البيع، بالإضافة إلى نطاق أوسع من إمكانية السحب من أجهزة الصراف الآلي لحاملي بطاقات الفردان للصرافة. وستتيح الرواتب المحولة عبر بطاقة باي ايز، إمكانية الدفع باستخدام البطاقة من جميع مواقع البيع المعتمدة لميركوري، كما ستوفر إمكانية سحب مبالغ نقدية من أي جهاز صراف آلي من شبكة ميركوري التي شهدت توسعاً وانتشاراً في كافة أرجاء الإمارات.

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: نحن سعداء بهذا التعاون مع ميركوري، ومن خلال بطاقة «باي ايز» الجديدة، سيحظى العملاء بالمرونة والراحة أثناء استخدام البطاقة في مختلف المواقع في الدولة والتي تتضمن نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي مع تقديم العديد من مزايا الأمان.

تتماشى هذه الشراكة مع الرؤية التي تنتهجها الفردان للصرافة، والتي تركز على العملاء وراحتهم. وضمن مساعينا المتواصلة لتطبيق هذه الاستراتيجية، فإننا نريد تقديم منتج متميز وعالي الجودة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، و الذي سيضمن بالتالي راحة العملاء وسعادة موظفيهم. ومن خلال شبكة فروعنا الواسعة والتي تضم أكثر من 70 فرعاً، فإن الفردان للصرافة تعتبر الخيار الأمثل لتقديم خدمات نظام دفع الرواتب في الإمارات.

بدوره، قال سايمون نيلسون، الرئيس التنفيذي لميركوري: يقدم ميركوري، بصفته برنامج الدفع المحلي في الإمارات، كل الدعم اللازم لبرامج بطاقات نظام دفع الرواتب، كما يضمن لحاملي البطاقات إمكانية الوصول إلى سبل أكثر سهولة للدفع. يُعد إطلاق بطاقة «بايز» المحسّنة من خلال التعاون ما بين الفردان للصرافة وميركوري جزءاً من استراتيجيتنا التي تركز على العملاء، ونحن فخورون بالشراكة التي تجمعنا معاً سعياً للاستجابة إلى الاحتياجات المتزايدة لحاملي البطاقات.

وأضاف: باعتبارنا برنامج الدفع الرائد في المنطقة، نسعى دوماً إلى سد أي نواقص في السوق، من خلال تقديم العروض المبتكرة التي تستجيب للمتطلبات المحلية، وتسمح بتحويل المبالغ النقدية إلى البطاقة.

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