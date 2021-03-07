«كَفو» توقع شراكة مع «إيكار» للتزود بالوقود الذكي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كَفو»، الشركة المتخصصة بخدمات السيارات عند الطلب في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع «إيكار»، مشغل خدمات تأجير السيارات من دون سائق في المنطقة.

تأتي الشراكة الجديدة كجزء من خطة «كَفو» الاستراتيجية طويلة الأمد، كما تنسجم مع هوية الشركتين وشغفهما بتقديم أعلى مستويات الراحة للعملاء. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من مجموعة من الاتفاقيات التي تعمل كفو على إطلاقها، لترسم من خلالها ملامح مرحلة جديدة كلياً في قطاع خدمات السيارات، من خلال الاعتماد على خبرتها الواسعة في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات العصر الحالي والمستقبل.

وكشفت الشركتان عن إتمام المرحلة التجريبية من الشراكة بنجاح، وهو ما يمهد الطريق لأتمتة عمليات تعبئة الوقود الذكي بالكامل في أسطول سيارات «إيكار» باستخدام مركبات كفو، لتقديم أعلى مستويات الراحة للعملاء.

وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في تنفيذ استراتيجية «كفو» التي توفر خدمات لسهولة التنقل، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق حلول تقنية متقدمة من هذا النوع لضمان توفير الوقود الذكي لأسطول كامل من السيارات بطريقة آلية ومؤتمتة بالكامل. ومن جانب آخر، سيُتيح نظام تعبئة الوقود الأكثر بساطة وذكاء لشركة «إيكار» التركيز بشكل أكبر على العملاء، حيث يعمل النظام على مراقبة مستوى الوقود في السيارات بشكل آلي وإرسال طلبات التعبئة وفقاً لجداول زمنية ملائمة دون أي تدخل بشري.

وبفضل هذا التكامل بين نظام شركة «كَفو» وبرنامج «موبيليتي أو إس» من «إيكار»، ستكون خزانات وقود سيارات «إيكار» ممتلئة بالكامل، ما يعزز من راحة سائقي المركبات ويُوفّر عليهم عناء الانتظار على طوابير إعادة التعبئة في محطات الوقود.

وستكون عملية إعادة تعبئة السيارات بين «كَفو» وسيارات «إيكار» مؤتمتة بالكامل من خلال واجهة مشتركة، حيث تقوم «كَفو» بإرسال إخطار إعادة تعبئة عن طريق برمجية «موبيليتي أو إس» أثناء المدة التي تشهد أدنى مستويات الاستخدام للمركبات. وبناءً عليه، يتم تحديد المركبات التي تحتوي على 25% أو أقل من الوقود في خزاناتها لتقوم «كَفو» بإصدار أوامر مؤتمتة لتزويد هذه المركبات بالوقود. وبمجرد إتمام عملية إعادة التعبئة من قبل موظف «كَفو»، يُظهر نظام «موبيليتي أو إس» مستوى الوقود الجديد في السيارة ضمن التطبيق ليتسنى للمستخدمين الاطلاع عليه قبل عملية الحجز التالية.

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