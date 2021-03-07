38.38 مليار درهم بيعا وشراء قيمة صفقات الأجانب في الأسواق المالية منذ بداية العام 2020

المصدر: وام

قفزت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم في أسواق المال المحلية الى نحو 38.38 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام 2021 وحتى تاريخ 4 مارس الجاري ،مما يعكس ضخامة السيولة الأجنبية التي جرى ضخها في قاعات التداول خلال فترة الرصد التي توثقها الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وتظهر الأرقام ذاتها أن تداولات المستثمرين الأجانب" الخليجيون، العرب، الأجانب من غير العرب" شكلت نحو 43% من اجمالي الصفقات المسجلة في الأسواق المالية والتي بلغت قيمتها 89.35 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام وحتى تاريخ 4 مارس الجاري.

وكان النشاط الكبير للمستثمرين الأجانب ساهم منذ شهر يناير الماضي في ارتفاع أسعار شريحة كبيرة من الأسهم بنسب عالية، الأمر الذي شجع على دخول المزيد من المستثمرين الافراد الى الأسواق سعيا وراء تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.

ويتضح من خلال الأرقام أن الجزء الأكبر من سيولة الأجانب تم ضخها في سوق ابوظبي للأوراق المالية حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة 27.522 مليار درهم بيعا وشراء في فترة الرصد ،شكت نحو 42.3% من اجمالي التداولات المسجلة في السوق والبالغ قيمتها 65.045 مليار درهم بيعا وشراء.

ومن الملاحظ ان النسبة الأكبر من الاستثمارات التي تم ضخها في سوق العاصمة سجلت لصالح المستثمرين الأجانب من غير العرب وبقيمة وصلت الى 25.18 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 4 مارس الجاري.

أما في سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة تداولات الاجانب بجميع فئاتهم 10.86 مليار درهم بيعا وشراء ،شكلت نحو 44.7 % من اجمالي الصفقات المبرمة في السوق منذ بداية العام وحتى تاريخ 4 مارس الجاري والبالغ قيمتها 24.31 مليار درهم بيعا وشراء.

وكان المستثمرون الأجانب من غير العرب الأكثر نشاطا في سوق دبي المالي حيث بلغت قيمة تداولاتهم 6.31 مليار درهم بيعا وشراء تلاهم العرب بنحو 2.56 مليار درهم ثم المستثمرون الخليجيون بنحو 1.99 مليار درهم.

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