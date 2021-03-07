دبي الأولى عالمياً في سهولة العيش من دون حاجز اللغة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صُنفت دبي كأفضل مدينة في العالم في التنوع اللغوي، ويعني سهولة العيش للمغتربين من دون حاجز اللغة، وذلك وفقاً لاستبيان «اكسبات انسايدر» الصادر عن مؤسسة «انترنيشنز» الألمانية. وأفادت «انترنيشنز» في تقريرها بأن عدم وجود حاجز اللغة المحلية يُعد من أحد أسباب سعادة المقيمين في دبي، حيث أعرب 69% منهم عن عدم معاناتهم من ذلك، فيما بلغ المتوسط العالمي 59%.

وأبدى 61% من مقيمي دبي سعادتهم بسهولة تكوين أصدقاء في الإمارة، بالمقارنة مع متوسط عالمي 47%. وأظهر الاستبيان بأن دبي هي ثالث أكثر مدن العالم أمناً من وجهة نظر المقيمين. وعلى مستوى الدول، صُنفت الإمارات كسادس دول العالم في التنوع اللغوي، والتاسعة في الأمن.

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