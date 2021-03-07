استطلاع «البيان»: التوزيعات النقدية بوصلة قرار المستثمر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن أكثر من 75 % من القراء يرون أن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة تؤثر على القرارات الاستثمارية للمتداولين في أسواق الأسهم.

وأكد 75 % ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة أن التوزيعات النقدية هي بوصلة لقرارات المستثمرين، بينما قال 25 % لا، فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر» أن 77.8 % قالوا نعم، فيما قال 22.2 % لا.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن مستثمري الآجل الطويل يعتبرون التوزيعات النقدية السنوية أحد المعايير المهمة للاستثمار في الأسهم عند اختيارها، بعكس المضاربين أو مستثمري الآجل القصير، خاصة وأن التوزيعات المجزية أو المرتفعة تعزز فرص احتفاظ المتعاملين بالأسهم، وتشجعهم على إطالة أجل استثمارهم.

وأضاف رشاد لـ«البيان الاقتصادي»، أن الشركات الإماراتية الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت مجالس إدارات 38 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية بتوزيعها على المساهمين حتى الآن نحو 29 مليار درهم عن عام 2020، ما يعكس نسب العوائد السخية للاستثمار في الشركات الإماراتية مقارنة مع نظيرتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

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