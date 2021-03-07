«موانئ دبي» تنشئ ميناء ومنطقة لوجستية في إندونيسيا

المصدر: دبي-البيان

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية، المزوّد الرائد للخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد الذكية، مع شريكها، مؤسسة «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو)، وهي مجموعة استثمارية عالمية، اتفاقية طويلة الأمد مع مجموعة «ماسبيون جروب» الإندونيسية للبدء في إنشاء ميناء حاويات دولي ومنطقة لوجستية صناعية في منطقة جريسيك، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الثالث من 2021. وأُقيمت مراسم التوقيع في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من خلال منتدى الأعمال المقام تحت عنوان: «نحو بناء مسار التعافي الاقتصادي» ضمن فعاليات الأسبوع الإماراتي الإندونيسي 2021، وبحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ولوهوت بنسار باندجايتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، حيث قام بتوقيع الاتفاق سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عليم ماركوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لماسبيون جروب.

شركة مشتركة

وسيتم تأسيس شركة مشتركة بين كل من «موانئ دبي العالمية» ومنصة الاستثمار العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو)، ومجموعة «ماسبيون جروب». وتمثل الاتفاقية أول مشروع من نوعه في قطاع النقل الإندونيسي التي يتم من خلالها تأسيس هذا النوع من الشراكات بين مستثمر أجنبي مباشر وشركة إندونيسية من القطاع الخاص. وستصبح الشركة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم «موانئ دبي العالمية ماسبيون ــ جاوة الشرقية»، المشغِّل الوحيد للميناء، والذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدمًا. وستتعاون الشركات الثلاثة لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة بجوار محطة الحاويات، والتي تُقدر مساحتها الأولية بنحو 110 هكتارات، مع خطط لزيادتها في المستقبل.

ومنذ إطلاقها قبل أربعة أعوام، استثمرت منصة موانئ دبي العالمية وكيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك 8.2 مليارات دولار، في 10 محطات حاويات في الموانئ على مستوى العالم.

منطقة صناعية

وقال سلطان أحمد بن سليّم: «تُعد الشراكة تطوراً مهماً في شبكة موانئنا العالمية وخدماتنا اللوجستية، وسيساعد هذا المشروع في خلق بنية تحتية حديثة وذات كفاءة عالية، بالإضافة لتوفير منطقة صناعية تقدم حلولاً لوجستية فائقة الجودة».

وقال إيمانويل جاكلوت، نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول البنية التحتية في سي دي بي كيو:«يُعد إنجازًا مهمًا لمنصتنا المشتركة مع مجموعة موانئ دبي العالمية بإضافة أول ميناء جديد كلياً إلى محفظتنا من الأصول عالية الجودة».

فرص استثمارية

قال الدكتور عليم ماركوس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة ماسبيون جروب: «من المتوقع أن يسهم ميناء الحاويات الجديد في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية إلى إندونيسيا، ومن المتوقع بدء التشغيل الفعلي للمحطة في عام 2023».

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