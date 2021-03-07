%36 من القوى العاملة في «مصدر» نساء

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أكدت زينب آل علي مدير أول للتوعية وعلاقات الشركاء في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أن المرأة تشكل 36 % من القوى العاملة في شركة «مصدر»، مشيرة إلى أن النساء يشغلن نسبة 31 % من المناصب الإدارية، اعتباراً من يناير 2021. وأضافت لـ «البيان الاقتصادي»، أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، تحرص على المساهمة في دعم توجهات القيادة في تمكين المرأة، وتوفير فرص وظيفية للكوادر النسائية الإماراتية المتميزة في مختلف قطاعات العمل، كما تخصص العديد من المنصات التعريفية، التي من شأنها تثقيف النساء والفتيات الإماراتيات في مجالي الطاقة المتجددة والاستدامة.

مكانة المرأة

وأكدت أن «مصدر»، ومنذ تأسيسها، سعت إلى تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، وتمكينها في مختلف المناصب والتخصصات، حيث بلغت نسبة الإماراتيات في الشركة 75 % من مجموع الموظفات. وأشارت إلى منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة التي تقودها شركة «مصدر»، باعتبارها مبادرة تركز على تحفيز النساء والفتيات، على المساهمة بدور فاعل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية. وأوضحت أن منصة السيدات للاستدامة، ترتكز على 3 محاور أساسية، هي التعليم والتواصل والتمكين، وتعمل على تشجيع النساء والفتيات من جميع الجنسيات للتغيير الإيجابي والابتكار، ومنحهن منبراً حوارياً مفتوحاً، يتيح لهن التواصل ومناقشة القضايا، سواء تلك المتعلقة بالسياسات أو التكنولوجيا أو الأعمال.

«الرائدات»

وأوضحت زينب آل علي أن برنامج «الرائدات»، تحت مظلة منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، يتيح الفرصة أمام الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و35 عاماً، للمشاركة في برامج تدريبية تمتد على مدار العام، وتشمل ورش عمل تعليمية متخصصة، وفرصاً للتواصل مع خبراء القطاع، بهدف تزويد المشاركات بمهارات ريادية، وإعدادهن لبناء عالم أكثر استدامة.

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