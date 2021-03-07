«العربية للماركات الفاخرة» تنضم إلى شبكة دبي لحاضنات الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن انضمام المجموعة العربية للماركات «TALG» تحت مظلة شبكة دبي لحاضنات الأعمال. تهدف الحاضنة إلى ابتكار وتطوير ماركات فاخرة خاصة بها إلى جانب تبنٍ واستثمار في مشاريع إماراتية في مجالات الأزياء والمجوهرات ومواد التجميل والإكسسوارات والعطور والأحذية.

وأوضح عبدالباسط الجناحي – المدير التنفيذي للمؤسسة أن المجموعة ستوفر لهؤلاء المبتكرين ورواد الأعمال الدعم والرعاية المادية والمعنوية، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة والاستعانة بأفضل طرق التسويق والترويج للتعريف بالماركات والعلامات التجارية الإماراتية في الأسواق العالمية.

وكشف مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للماركات، أن الدفعة الأولى التي انضمت إلى المجموعة سيجري تطوير أعمالها ووضع أطر تنظيمية وتسويقية للارتقاء بها، وتوفير كل الدعم والرعاية لها.

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