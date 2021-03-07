الإمارات وجهة رأس المال المغامر في المنطقة

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية أن الإمارات عززت مكانتها وجهة أولى لاستقطاب تدفقات رأس المال المُغامر في منطقة الشرق الأوسط خلال 2020.

وأفادت «بي دبليو سي»، خلال إصدار 2020 من سلسلة تقاريرها السنوية، بعنوان «ترانساكت ميدل ايست»، والتي ترصد من خلالها أداء دول الشرق الأوسط في ما يتعلق بصفقات رأس المال المُغامر، بأن الإمارات شهدت على مدار العام الماضي إجراء 21 صفقة، تُصنف ضمن صفقات رأس المال المُجازف، لتتصدر بها دول المنطقة في عدد الصفقات من هذه النوعية في 2020. وأضاف أن الإمارات أكدت بذلك مكانتها، التي تحتلها بالفعل منذ سنوات عدة كونها بؤرة رئيسية لاستقطاب تدفقات رأس المال المُغامر.

ويُقصد برأس المال المُغامر نوعية من الاستثمارات، تتدفق على الشركات الناشئة والجديدة، التي تمتلك آفاقاً واعدة للنمو والنجاح. وغالباً ما يستهدف رأس المال المُجازف الشركات التي تطبق آليات، تقنيات ومفاهيم أو تطرح منتجات جديدة.

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