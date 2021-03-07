بحث فتح الأسواق للشركات الإماراتية

المصدر: الشارقة- البيان

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية أهمية دعم الشركات الإماراتية المنتجة والمصدرة، وتوسيع الشبكات اللوجستية وتنويع الأسواق الخارجية للدولة، وإطلاق مبادرات تدعم المكانة الرائدة للقطاع الخاص في مجال التجارة الخارجية.جاء ذلك خلال زيارة إلى غرفة تجارة مؤخراً، لبحث توسيع خريطة التعاون الخارجي والانفتاح بشكل أكبر مع الدول، إلى جانب تعزيز ودعم العمل التصديري في الإمارات.ورافق الوزير جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية، وكان في استقبالهما عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة ومحمد أحمد أمين العوضي المدير العام.

واطلع الزيودي خلال جولة أجراها في كل مرافق الغرفة على أهم الخدمات التي تقدمها لأعضائها، شملت إدارة خدمات الأعضاء، حيث تعرفوا على آليات العمل في استخراج شهادات العضوية وشهادات المنشأ والخدمات المختلفة، كما شملت الجولة النادي الصحي التابع للغرفة «سفينتي سبا»، وحضانة الأطفال (غرفتي الصغيرة).

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