تعاون «سيدات أعمال عجمان» ومركز تدريب بحريني

المصدر: عجمان - البيان

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مع مركز التدريب التسعة في مملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوفير قنوات تدريبية لسيدات الأعمال وعضوات المجلس، والاستفادة من خبرات الطرفين بما يحقق تكامل الأدوار.

وقع مذكرة التعاون عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي، الدكتورة آمنة خليفة آل علي ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة رئيسة مجلس إدارة شركة «ميد بوينت» ومركز التدريب التسعة «ذا ناين».

ونصت المذكرة على التعاون والشراكة في عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال الأعمال، على أن يقوم مركز التدريب التسعة بتوفير خدماته التدريبية لسيدات ورائدات الأعمال من عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان، ويتولى المجلس التنظيم والتسويق للدورات واستبيان متطلبات سيدات الأعمال التدريبية.



خطط شاملة

وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، أن المجلس حريص على تنفيذ خطة تدريبية شاملة بالتعاون مع بيوت الخبرة بهدف تزويد عضواته بالمهارات العملية والمعارف العلمية في إدارة ونمو أعمالهن بما يعزز مساهمتهن في القطاع الاقتصادي لاسيما في ظل التنوع الكبير الذي تشهده مشاريع سيدات الأعمال بشكل عام.

وأشارت إلى أن المجلس يسعى إلى تعزيز شراكاته لتوفير خدمات متنوعة تواكب تطور أنشطة سيدات الأعمال بشكل عام وعضوات المجلس على وجه الخصوص.



تمكين السيدات

من جانبها أكدت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة على أهمية المذكرة ودورها في تجسيد التعاون المشترك بين المؤسسات الخليجية للاستفادة من الخبرات المتاحة، وتوفير خدمات موجهة لصاحبات المشاريع والمُقبلات على تنفيذ مشاريع خاصة، مشيدة بجهود الحكومات الخليجية في تمكين سيدات الأعمال وتوفير الدعم اللامحدود لهن لتعزيز مشاركتهن في تنمية الاقتصاد الخليجي بشكل عام.

وأوضحت أن مذكرة التعاون ستوفر منصة لتنظيم الدورات التدريبية على أيدي خبراء ومعنيين بريادة الأعمال، لتشمل الدورات مختلف التخصصات قي التسويق والإدارة والإنتاج والابتكار وغيرها من المجالات.

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