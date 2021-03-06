16000 شركة جديدة تنضم لـ «غرفة دبي» في 2020

المصدر: دبي-البيان

نجحت غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 2020 برغم التحديات العالمية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة من خلال دعم استمرارية الأعمال عبر مجموعة من المبادرات الاستباقية والخدمات الذكية التي دعمت مجتمع الأعمال، وتفعيل دور القطاع الخاص وشراكته مع القطاع الحكومي لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كوفيد-19 على قطاع الأعمال.



وسلط التقرير السنوي للغرفة، بطريقة تفاعلية ورقمية مبتكرة الضوء على أحدث إحصاءات ونشاطات الغرفة العام الماضي، والمشهد الاقتصادي للإمارة.



وقامت الغرفة بإنجاز 659.000 معاملة إلكترونية خلال عام 2020، حيث انتظر 79.4% من العملاء أقل من 5 دقائق لإتمام معاملاتهم الإلكترونية. وانضم إلى عضوية الغرفة 16.614 شركة جديدة، مما رفع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر 261.000 شركة، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 185 مليار درهم. وأصدرت الغرفة 632.436 شهادة منشأ، مما يعكس مرونة في الأداء التجاري للإمارة، واستمرار استقطابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها وجهة رئيسية لممارسة الأعمال.





الإدخال المؤقت





وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة 2914 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 3.3 مليارات درهم، مما يعكس نجاح النظام الذي تديره غرفة دبي بالتعاون مع جمارك دبي، في تعزيز أداء قطاع المعارض والمؤتمرات بالدولة وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة البينية.



وبرز دور الغرفة كصوت لمجتمع الأعمال، حيث قامت وفي إطار التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال بمراجعة 62 مشروع قوانين محلية واتحادية وقرارات وزارية خلال العام 2020. وتابعت الغرفة مسيرتها في مساعدة مجتمع الأعمال على تذليل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهه وتقديم المساعدة القانونية لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، حيث استقبلت 334 قضية وساطة، تم تسوية 148 منها بطريقة ودية، في حين استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي 230 قضية تحكيم في العام 2020.



خدمة الوساطة





وأطلقت غرفة دبي خدمة الوساطة الافتراضية للتسهيل على مجتمع الأعمال خلال الظروف الاستثنائية، لتكون الغرفة من أوائل غرف التجارة الإقليمية التي تطبق بنجاح مفهوم الوساطة الافتراضية، حيث استقبلت الغرفة 215 قضية وساطة افتراضية خلال العام من إجمالي عدد القضايا التي استقبلتها طوال العام 2020.



وجنت غرفة دبي في العام الماضي ثمار استثمارها في التقنية الرقمية خلال الفترة الماضية، مع بلوغ نسبة التحول الذكي في خدماتها الأساسية 98%، الأمر الذي مكّن عملاءها من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة وفق أفضل المعايير العالمية.



وأكد حمد بوعميم، مدير عام الغرفة أن الغرفة ركزت خلال العام الماضي على ضمان دعم واستمرارية الأعمال من خلال توجيه جهودها نحو تعزيز التحول الرقمي في خدماتها، وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن استمرارية الأعمال شكلت أولوية لغرفة دبي في ظل تحديات فيروس كوفيد-19.





وأضاف:«طبقنا في العام الماضي عدداً من الاستراتيجيات لدعم قطاع الأعمال أبرزها التواصل الاستباقي والفعال في وقت الأزمات، وترسيخ التحول الرقمي في كل خدماتنا، ووضعنا القيادة والابتكار والجاهزية الرقمية والشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص كركائز أساسية في استراتيجيتنا لمواجهة التحديات العالمية التي يواجهها مجتمع الأعمال، وتعزيز التنافسية الاقتصادية».



خطوط التواصل





وأوضح:«عززنا تواصلنا مع القطاع الخاص في ظل التحديات من خلال إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع جميع شركائنا بالقطاعين العام والخاص، حيث حافظنا على مصالح القطاع الخاص ودعمنا جهوده للتعافي، وحرصنا على تعريفه دوماً بالمستجدات والتشريعات والإرشادات الجديدة؛ بدءاً من حزم التحفيز الاقتصادي والتدابير الوقائية والاحترازية، وصولاً إلى خطط العمل عن بُعد والتجارة الإلكترونية واستئناف الأنشطة الاقتصادية. لقد شكل العام 2020 تحدياً كبيراً لنا، ولكننا نجحنا في أداء دورنا ورسالتنا في دعم القطاع الخاص وتمثيله وتخفيف تأثيرات الفيروس عليه».



وأشاد بنموذج دبي المتميز في إدارة الأزمة والتخفيف من تداعيات كوفيد-19 على مختلف مكونات القطاع الخاص، مؤكداً أن القيادة الرشيدة أثبتت خلال العام 2020 أن مصالح مستثمريها هو أساس العلاقة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.



المكاتب التمثيلية





وبذلت المكاتب التمثيلية الخارجية الـ 11 لغرفة دبي الممتدة في أفريقيا وأوراسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا جهوداً مضاعفة في الترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال، وتحديد الفرص الاستثمارية في الأسواق الواعدة. وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة 2388 اجتماعاً افتراضياً مع أكثر من 3652 مستثمراً مهتماً بتوسيع شبكة أعماله ونشاطاته إلى دبي. ونظمت المكاتب الخارجية للغرفة 43 فعالية افتراضية وشاركت بـ 400 فعالية أخرى استفادت منها للترويج لدبي، وتوفير معلومات وبيانات محدثة عن اقتصاد الإمارة وبيئة أعمالها ومزاياها التنافسية.



ومنح مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الذي يعتبر مبادرة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ومركز دبي التجاري العالمي ترخيصاً لـ 7 هيئات اقتصادية ومهنية جديدة في العام 2020 مما رفع إجمالي عدد الهيئات الاقتصادية والمهنية المرخصة إلى 72 هيئة اقتصادية ومهنية. وتمثل هذه الهيئات الاقتصادية والمهنية المنضوية تحت مظلة المركز 15.000 شركة حول العالم، وحوالي 600.000 عضو وفرد مهني.



73 شركة





ونجحت شبكة غرفة دبي للاستدامة في رفع عدد أعضائها إلى 73 شركة عضو في عام 2020، مقارنةً بـ 64 شركة في عام 2019. وتم تأسيس فريق عمل جديد تابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة متخصص بممارسات الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين.



وشهدت مبادرة علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الدورة الأولى لعام 2020 استلام 17 طلباً جديداً، وحصلت 4 شركات على العلامة المتقدمة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

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