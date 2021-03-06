22 صورة ترسم روعة إنجاز «دبي هيلز»

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

بات وشيكاً أن يتحول مشروع (دبـي هيلز) أحد أكبر الوجهات السكنية الفاخرة والمميزة في دبي والذي تطوره «إعمار» العقارية بالشراكة مع «مِراس»، ويضم من بين معالمه ملعباً للغولف ومركزاً تجارياً وحديقة مركزية بمساحة 180 ألف متر مربع تضفي جميعها على الوجهة السكنية الجديدة مميزات قلما تتوفر في منطقة واحدة ما يجعلها منافساً قوياً لباقي الوجهات في الإمارة ومن بين الأكثر جذباً للمستثمرين والسياح من جميع أنحاء العالم.

تمتد مساحة «دبي هيلز استيت» على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع على تقاطع طريق القدرة وشارع الشيخ محمد بن زايد. ويجري وضع اللمسات النهائية على العديد من أجزائه مع التقدم سريعاً في عمليات الإنشاء

يشكل المشروع مزيجاً مثالياً من الفخامة وأسلوب الحياة في الهواء الطلق، حيث يحيطه حدائق خضراء مورقة وممرات وارفة، بالإضافة إلى إطلالاته الخلابة على أفق دبي. تنتشر الممرات الواسعة بين الفيلات الفاخرة والمطلة على الملعب المخصص لبطولات الغولف في الشمال، أما إلى جنوب الكلوب هاوس، تنتشر منازل التاون هاوس العصرية إلى جانب مركز تسوق ينبض بالحياة، بالإضافة إلى مرافق تعليمية ورعاية صحية وترفيهية عالمية المستوى، مما يجعل مجمع دبي هيلز استيت السكني المكان الأمثل للمعيشة.

طرق وجسور

وقد أنجزت هيئة الطرق والمواصلات منتصف العام الماضي جميع أعمال مشروع الجسور والطرق المؤدية لــ (دبـي هيلز مول)، الذي يتألف من 13 جسراً، بطول إجمالـي 3700 متر، وعرض يتراوح بين 11 و22 متراً، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 23500 مركبة فـي الساعة، وافتتحت الهيئة امس السبت، جسراً رئيسياً على شارع أم سقيم، فيما سيتم افتتاح الجسور الأخرى بالتزامن مع افتتاح المول الواقع علـى تقاطع شارعي أم سقيم والخيل.



حياة عصرية



ضخامة المشروع جعلت منه واحداً من ابرز المجمعات السكنية في دبي. وهو يشكل المرحلة الأولى من مشروع «مدينة محمد بن راشد»، وتتناغم فيه أساليب الحياة العصرية الراقية مع المرافق التي تناسب محبي الأنشطة الخارجية في الهواء الطلق، حيث يوفر مناطق خضراء تتعدى مساحتها الإجمالية 2.2 مليون متر مربع تتضمن ملعباً للغولف، ويشغل ملعب الغولف وحده 1.29 مليون متر مربع، وهو يطل على برج خليفة وأفق وسط مدينة دبي. وتحيط بملعب الغولف أكثر من 4400 فيلا ومنزل «تاون هاوس» إضافة إلى نحو 22 ألف شقة سكنية.



ترفيه عائلي

أما دبـي هيلز مول فيمتد على مساحة 2 مليون قدم مربع، حيث يحتضن 650 محلاً تجارياً ومطعماً بما في ذلك خيارات الترفيه العائلـي وصالات متعددة لعرض الأفلام ومحل هايبر ماركت.

يمكن الوصول بسهولة إلـى دبـي هيلز مول من وسط مدينة دبـي وتلال الإمارات ودبـي مارينا والمرابع العربية والمجمعات السكنية القريبة عبر شارع الخيل وشارع أم سقيم.

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