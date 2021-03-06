العروض تتواصل وتنعش التجزئة في دبي

المصدر: دبي - البيان

واصلت الشركات والمحلات التجارية تقديم عروضها السخية والتنزيلات السعرية المميزة للاستفادة من نشاط حركة المتسوقين ونمو الإقبال على المراكز التجارية المختلفة في الإمارة، ما زاد من الإقبال على منتجات التجزئة وأحدث بها انتعاشاً ملحوظاً. وواصلت المحلات والشركات تقديم التنزيلات السعرية، لا سيما مع اقتراب بدء طرح مستلزمات وملابس الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في الدولة، وتراجع الإقبال على الملابس الشتوية.

ووصلت التنزيلات السعرية في عدد كبير من المحلات ما بين 20 إلى 85 % مما رفع الإقبال على الشراء والتسوق مع عودة الجمهور للتسوق المباشر من المراكز التجارية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لضمان سلامة المتسوقين والعاملين في مراكز التسوق والمترددين عليها.

وشملت التخفيضات السعرية باقة واسعة من المنتجات والسلع ومستلزمات المنزل، فضلاً عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يشهد الطلب عليها إقبالاً ملحوظاً مع زيادة الطلب عليها في معظم أوقات العام وبعيداً عن الأعياد والمناسبات، وشملت التخفيضات الملابس والأحذية الرياضية والكلاسيكية والعطور والمواد الوقائية من أقنعة ومنتجات التعقيم، فضلاً عن مستلزمات الشواء والهدايا.

وتتواصل حالة النشاط في الأسواق بعد نجاح مهرجان دبي للتسوق في إعادة الثقة للمستهلكين وإعادتهم إلى الأسواق التقليدية بعيداً عن التسوق الإلكتروني والذي كان الخيار الوحيد أمام المستهلكين خلال فترة إغلاق الأسواق بسبب الإجراءات الاحترازية وبرنامج التعقيم الوطني، وساعد ارتفع درجات حرارة الطقس الجمهور على الخروج إلى الأماكن المفتوحة والمراكز التجارية للتمتع بأفضل الصفقات والعروض.

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