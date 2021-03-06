50 ٪ إنجازاً في أبراج «أورا» بدبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

التقط مشروع أبراج أورا أنفاسه مجدداً ليصعد بنسبة إنجاز طبقاته إلى 50%، إذ وصلت عمليات صب الخرسانة إلى أكثر من 20 طابقاً في الأبراج، التي تتكون مخططاتها الهندسية من 49 طابقاً متعددة الاستخدامات.

كان المشروع قد رأى النور في2007 وتعثر في 2009 لأسباب فنية ومالية تتصل بالأزمة المالية العالمية حينها، وكان المشروع في ذلك الوقت يحمل اسم «أبراج الشركات» .

وقد جرى إعادة إطلاقه مجدداً في 2017 باسم «أورا جميرا ليكس ليفينغ» وهو نفس اسم المطور الجديد للمشروع، والذي أنيطت مهمة الاستشاري الخاصة به إلى شركة الحوراء للهندسة، ولم يشهد المشروع تغييرات جوهرية في تصميمه الهندسي.

تصل مساحة المشروع إلى 1. 1 مليون قدم مربع، ويضم 49 طابقاً ومبنى ملحقاً من 10 طوابق ووحدات مكاتب تصل مساحتها منفردة إلى 1300 قدم مربع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز