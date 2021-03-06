رفع إشغال الغرف إلى 100% يُعزز نشاط فنادق أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تشهد فنادق أبوظبي معدلات إشغال معتدلة لا سيما الواقعة في مناطق حيوية أو المنتجعات الشاطئية وذلك بعدما سمحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بإشغال غرف الفندق بنسبة 100% مقابل 60% سابقاً.

وقال مديرون ومسؤولون في فنادق العاصمة لـ«البيان الاقتصادي»، إن فنادق العاصمة شهدت حالة من الزخم خلال الفترة الماضية التي تزامنت مع انعقاد معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، فيما من المتوقع أن تستمر معدلات الإشغالات المعتدلة في الفترة المقبلة خصوصاً مع قرب العطلة الثانية للمدارس.

عروض

وأضاف هؤلاء أن السياحة الداخلة ما زالت تستحوذ على نصيب الأسد من الإشغالات مع توافر العديد من العروض والحسومات التي تقدمها الفنادق في الفترة الراهنة وتشمل الإقامة وأيضا الغذاء والطعام في المطاعم، مشيرين إلى الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس «كوفيد19» بما في ذلك التباعد الاجتماعي في جميع المناطق العامة بالفنادق.

وكانت دائرة الثقافة والسياحية في أبوظبي سمحت للفنادق بإشغال غرف الفندق بنسبة 100% مع ضرورة الالتزام بالسعة المحددة لمرافق الجيم وأحواض السباحة والشواطئ والسبا عند 50% والمطاعم والمقاهي عند 60%.

زخم

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن قرار دائرة السياحة برفع إشغال الغرف إلى 100% يصب في مصلحة الفنادق إذ يسهم في زيادة الزخم والنشاط وبالتالي زيادة العوائد.

وأضاف أن هناك التزاماً كاملاً بجميع الإجراءات الاحترازية والنسب المحددة في المطاعم وأحواض السباحة للحفاظ على صحة وسلامة النزلاء مع تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في مختلف أنحاء الفندق.

وتوقع إسماعيل إبراهيم أن تشهد الفنادق إشغالات معتدلة ترتفع تدريجياً مع قدوم عطلة نصف العام الدراسي والتي من المتوقع أن نشهد معها زيادة في معدلات الإشغالات في زيادة الطلب من النزلاء المحليين لقضاء عطلتهم في الفنادق والمنتجعات.

موسم

من جانبه، قال محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي، إن الفنادق تشهد في الوقت الراهن إشغالات متوسطة إلى معتدلة خصوصاً مع قرب نهاية الموسم الشتوي وأيضاً انتهاء معرض «آيدكس»، فيما من المتوقع أن ترتفع الإشغالات تدريجياً في الفترة المقبلة خصوصاً مع قرب العطلة المدرسية الثانية.

وأضاف أن السياحة الداخلية ما زالت تستأثر بالنصيب الأكبر في الإشغالات إذ إنها تعد بمثابة صمام أمان للقطاع السياحي إذ مثّلت رافداً رئيسياً ومهماً للإيرادات في الفنادق والمنشآت السياحية، متوقعاً أن تستحوذ السياحة الداخلية على نصيب أكبر في المستقبل القريب لا سيما في ظل الجهود الحكومية لدعمها وزيادة نسب الإنفاق فيها.

وذكر محسن الشيمي أن القطاع السياحي في أبوظبي يحظى بآفاق نمو واعدة مدعوماً بمرونة القطاع السياحي، وتنوع الوجهات الترفيهية وكذلك تنوع الخيارات الفندقية، إضافة إلى الاطمئنان إلى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس «كورونا».

نشاط

أتفق مع الآراء السابقة، خالد زكي، مدير عام المنطقة لفنادق «كراون بلازا» دبي، و«كراون بلازا» أبوظبي و«هوليداي إن»، إن معدلات الإشغالات في الفنادق تشهد حالة من الهدوء بعد النشاط القوي خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع انعقاد معرض «آيدكس» والذي شهد زيادة كبيرة في الإشغالات.

وأضاف أن قرار الدائرة برفع إشغال الغرف إلى 100% يصب بشكل كبير في مصلحة الفنادق إذ يسمح لها بتعزيز عوائدها وإيراداتها.

وأوضح خالد زكي أن الفنادق الواقعة في الأماكن الحيوية وأيضاً المنتجعات الشاطئية هي المستفيد الأكبر من هذا القرار في الوقت الحالي.

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