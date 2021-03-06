«أونكتاد»: الإمارات الأكفأ عالمياً في مناولة الحاويات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صُنفت الإمارات وسلطنة عُمان وبولندا؛ أكفأ ثلاث دول على مستوى العالم في قدرة موانئها على مناولة حاويات الشحن، وأيضاً أكثرها سرعة، وذلك وفقاً للنتائج الواردة في «مؤشر سرعة مناولة الحاويات لعام 2020»، الصادر حديثاً من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وأفاد «أونكتاد» في التقرير المُرفق بالمؤشر بأن موانئ الدول الثلاث أثبتت أنها الأكفأ وكذلك الأسرع على مستوى العالم في نقل ومناولة الحاويات، حيث استفادت في بلوغ هذه الكفاءة والسرعة من عدة مميزات متوافرة لديها. وفي مقدمتها المكانة المرموقة التي تتمتع بها موانئ الدول الثلاث كوجهات نشطة رئيسية تقصدها كبريات شركات الشحن البحري الخاصة.

وكذلك الجهات الخاصة المسؤولة عن تشغيل الحاويات على مستوى العالم. وتتمثل الميزة الثانية في ارتفاع مستوى كفاءة الخدمات اللوجستية التي تقدمها الدول الثلاث، فيما تكمن الميزة الثالثة في توافر كميات هائلة من مخزون البضائع العابرة التي تمر بصفة مستمرة في موانئ الدول الثلاث.

وأضاف أن موانئ الإمارات وسلطنة عُمان وبولندا ساهمت بقدراتها في الحد من أزمة الاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد والإمداد العالمية خلال العام الماضي بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19» في كافة أنحاء العالم.

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