الدولة قوة مؤثرة في صناعة النفط العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أن الإمارات عازمة على تعزيز مكانتها قوة عالمية مؤثرة في صناعة النفط.

وأضافت إن هذا العزم يتجلى في قرار الدولة بشأن إطلاق بورصتها الخاصة لتداول العقود الآجلة لخام «مربان» للنفط الذي تنتجه أبوظبي.

ونشرت الشبكة، أمس، تقريراً عن البورصة الجديدة، وتأثيرها المنتظر في سوق النفط العالمية ووزن الإمارات في هذه السوق.

وذكر التقرير أن البورصة الجديدة ستعزز مكانة الإمارات في سوق النفط العالمية، وإن كان سيطرح بعض التحديات بشأن تسعير الخام على المدى البعيد، إلا أن الإمارات قادرة على خوض هذه التحديات بنجاح.

وتضمن التقرير تصريحات لخبراء اقتصاديين عالميين في صناعة النفط، ومنهم، دان يرجين، نائب رئيس شركة «آي اتش إس ماركت» البريطانية المتخصصة في البيانات والدراسات الاقتصادية، والذي قال: «ما قررته الإمارات بشأن إطلاق آلية التداول يُظهِر مواصلتها للتأكيد على دورها المؤثر كمنتج عالمي رئيس للنفط، وتعزيز هذا الدور مستقبلياً».

وأضاف: «الإمارات مستمرة في إضافة قدرات إلى قدراتها كمركز اقتصادي عالمي، وترغب في أن ينعكس ذلك في آليات تدفق وتسعير النفط الخام».

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) قد أعلنتا الأسبوع الماضي عن عزمهما البدء بتداول العقود الآجلة لخام «مربان»، ومجموعة من الأدوات المالية المشتقة التي يتم تسويتها نقداً مقابل فرق الأسعار بين خام «مربان» وكل من خامات «برنت» و«غرب تكساس الوسيط»، وذلك في 29 مارس 2021، الموعد المحدد لانطلاق أعمال «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».

وسيتم تسعير العقود الآجلة لخام «مربان» قبل شهرين من التسليم، وعليه فإن عقود مربان الآجلة لشهر يونيو 2021 هي أول العقود التي سيتم تداولها في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وذلك في شهر أبريل 2021.

وكانت «أدنوك» قد طبقت في شهر مارس 2020 آلية التسعير الآجل لنفطها الخام، وتستخدم آلية «بلاتس دبي» لتحديد سعر البيع الشهري. وتعتزم الشركة بحلول الأول من أبريل تغيير الآلية الحالية لتسعير خام «مربان» إلى نظام تسعير «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وذلك لعقود شهر يونيو 2021.

وأشارت أدنوك أن خامات «زاكوم العلوي» و«داس» و«أم لولو» ستحظى بآلية تسعير تعتمد على سعر خام «مربان»، وستعلن أدنوك عن فرق السعر لهذه الخامات بالنسبة لسعر خام مربان بشهر قبل موعد التحميل والمعروف بـ(M-1).

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