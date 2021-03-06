تحذير من موقع إلكتروني ينتحل اسم شركة مالية مرخصة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، من قيام الموقع الإلكتروني «ubc-uaeinvest» بانتحال اسم وشخصية شركة مرخصة من الهيئة.

وقالت الهيئة، في تعميم أمس، نحذر المستثمرين من التعامل مع الموقع الإلكتروني المذكور في أية خدمات أو أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك عدم التعامل مع أية جهات أخرى إلا بعد التحقق من الترخيص الصادر لها.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين بعدما تلاحظ من قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة، أو تقديمهم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة.

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