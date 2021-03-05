الزرعوني: التنافس بين المطورين يصب في مصلحة المستثمر العقاري

المصدر: دبي - البيان

أكد وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، أن المنافسة بين المطورين في استقطاب المزيد من المستثمرين العقاريين، منذ بداية العام الجاري، وصلت لمستويات غير مسبوقة، مؤكدا أن المنافسة السعرية بين المطورين العقاريين في دبي أمر جيد، لأن التنافس يصب في مصلحة المستثمر العقاري، سواء كان الغرض من الشراء الاستثمار أو السكن.

وتوقع أن تزيد نسبة تملك الأشخاص للعقارات، بدلاً من التأجير مع انخفاض الأسعار والتسهيلات المغرية حالياً. وأضاف الزرعوني أن الأسعار وصلت لمعدلات مغرية للشراء، مستشهداً بطروحات من قبل بعض المطورين، تحدث لأول مرة في السوق، معتبراً أن هذه الأسعار جاءت نتيجة التنافسية الصحية الموجودة في السوق.

وتابع: «يعد تنظيم الجوائز من حين لآخر، إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائى للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق».

ولفت إلى أن شركته أعلنت أخيرا عن إطلاق جائرة قدرها نصف مليون درهم لتشجيع المستثمرين على شراء الوحدات العقارية وستكون من خلال 5 فرص للفوز، بقيمة 100 ألف درهم للمرة الواحدة، مبينا أن قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن بلغ ما يزيد عن 200 مليون درهم.

وتعتبر تلك الجائزة هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي ترصدها شركة وساطة عقارية لعملائها. وتأتي الجائزة مباشرة بعد إعلان "دبليو كابيتال"، عن الفائز الثالث بسيارة "نيسان باترول موديل 2021" خلال السحب الثالث الذي نظمته مؤخراً. وبين الزرعوني، أن التصاريح الخاصة بتنظيم السحوبات صادرة من اقتصادية دبي ودائرة الأملاك والأراضي بدبي، وتأتي بغرض تشجيع العروض الترويجية المتميزة ويدعم مبيعات القطاع العقاري في الإمارة.

وقال: «(دبليو كابيتال) تستهدف التواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال الأعوام القادمة، بدعم خطط التوسع للشركات العقارية في الدولة المدعومة بتحسن الطلب المتوقع بالسوق خلال عام 2021».

وتسوق «دبليو كابيتال» لكبرى العلامات العقارية الأبرز في الإمارات وتزيد من الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين النهائيين، كما تسوق لجميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وصولاً إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة.

وأضاف الزرعوني، إن الشركة تواصل عروضها الترويجية القوية لتشجيع بيع العقارات في دبي، والتي بدأت بالسحب عن وحدة سكنية وفازت بها سيدة سعودية، ثم نظمت سحوبات على سيارات «نيسان بترول 2020».

وفازت بها سيدة مقيمة في العين، أما الفائز الثاني مقيم من الجنسية اليمنية.

وأشار إلى أنه تم تعديل الشروط المسابقة الجديدة إذ يستطيع من يدخل السحب الأول أن ينافس على السحوبات الخمسة بقيمة 100 ألف درهم في كل مرة، بعكس السحوبات السابقة والتي كانت تقضي بأن كل سحب منفصل عن الأخر فمن شارك بالسحب الأول لا يشارك بالسحب الثاني. وأوضح أن السحب الأول بقيمة 100 ألف درهم ويستطيع المشتري الحصول على كوبون بعد شراء وحدة بالفترة من 1 مارس إلى 29 أبريل 2021، وسيتم الإعلان عن الفائز في 5 مايو. أما السحب الثاني، فينطلق من يوم 1 مايو إلى 29 يونيو 2021، أما السحب الثالث بالفترة من 1 يوليو إلى 29 أغسطس 2021، والسحب الرابع بالفترة من 1 سبتمبر إلى 29 أكتوبر 2021، بينما السحب الأخير فسيكون بالفترة 1 نوفمبر إلى 29 ديسمبر 2021.

وأكد الزرعوني، على أن الطريقة الجديدة للمشاركة في السحوبات الخمس تتضمن أن يقوم الشخص بشراء عقار عبر "دبليو كابيتال" ويوقع العقد المبدئي والنهائي ويدخل السحب الأول وإذا لم يفز يستطيع المنافسة على السحب الثاني وحتى السحب الخامس.

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