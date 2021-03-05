دبي ثالث أفضل مدينة للعمل بالعالم 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

اختيرت دبي كثالث أفضل مدينة على مستوى العالم يرغب العمال من كافة أنحاء العالم في الانتقال إليها للعيش والعمل في 2021، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع، نشرته، أمس، مجموعة «بوسطن كونسالتينغ» البريطانية، وأجرته خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، بالتعاون مع شبكة «ذا نتورك» البلجيكية العالمية لخدمات التوظيف.

وجاءت أبوظبي في المركز الخامس عالمياً وفقاً لنتائج نفس الاستطلاع، الذي أُجري على عينة قوامها 209 آلاف عامل ينتمون إلى 190 دولة، وذلك بُغية التعرف إلى تفضيلاتهم بشأن الدول والمدن، وكذلك الظروف التي يرغبون في العمل بها في 2021.

وقفزت دبي ثلاثة مراكز بالمقارنة مع تصنيفها في آخر إصدار من هذا الاستطلاع، الذي أجري في 2018، ونالت هذا العام 14 % من أصوات العمال المشاركين، بينما حصلت أبوظبي على نسبة 11 %، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها أيضاً كل من طوكيو وسنغافورة.

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