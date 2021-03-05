الياه سات تبحث طرحاً أولّياً مع بنوك

المصدر: (دبي - رويترز)

أبلغ مصدران مطلعان رويترز أن شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) عقدت اجتماعات مع بنوك بخصوص طرحها عام أولي مزمع.

«الياه سات» مدعومة من صندوق مبادلة المملوك لحكومة أبوظبي ولها 5 أقمار صناعية تخدم أكثر من 150 بلداً، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وهي تملك أيضاً مشغل اتصالات هاتف الأقمار الصناعية الإماراتي الثريا.

وقال «مبادلة» في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه لا يعلق على التكهنات، وإن الصندوق قد «يقرر تسييل أصول معينة في الوقت المناسب» إذا سنحت فرص بالسوق.

وعيّنت «الياه سات» الشهر الماضي علي الهاشمي رئيساً تنفيذياً لها وسيتولى الهاشمي منصبه الجديد في أبريل المقبل ويشغل حالياً موقع الرئيس التنفيذي للثريا.

وفي 2019، قال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لمبادلة إن الصندوق مهتم بتشجيع عمليات الطرح الأولي بسوق الإمارات وإن لديه شركات من الممكن إدراجها محلياً.

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