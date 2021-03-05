دبي ثامن أفضل مدينة صديقة للزوّار في العالم

المصدر: (دبي- سيد صالح)

احتلت دبي المركز الأول على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الثامن على مستوى العالم في قائمة أكثر المدن المرحبة بالسائحين والزوار والصديقة لهم، والتي نشرها الموقع الشبكي التابع لشركة «راف جايدز» البريطانية الشهيرة المتخصصة في إصدار الأدلة السياحية كما احتلت الإمارة المرتبة الثالثة عالمياً ضمن أكثر المدن التي يرغب العاملون بالانتقال للعيش فيها خلال 2021.

وتفصيلاً احتلت دبي المرتبة الثالثة عالمياً ضمن أفضل المدن التي يرغب العمال من أنحاء العالم في الانتقال إليها للعيش والعمل بها في 2021 وفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرته أمس مجموعة «بوسطن كونسالتينغ» البريطانية الشهيرة للدراسات الاستشارية بعد أن أجرته من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، بالتعاون مع شبكة «ذا نتورك» البلجيكية العالمية لخدمات التوظيف.

كما صُنفت أبوظبي في المركز الخامس عالمياً وفقاً لنتائج نفس الاستطلاع الذي أُجري على عينة قوامها 209 آلاف عامل ينتمون إلى 190 دولة، بهدف التعرف إلى تفضيلاتهم بشأن الدول والمدن وكذلك الظروف التي يرغبون بالعمل بها في 2021، حيث اختاروا أفضل 10 دول وكذلك أفضل 10 مدن على مستوى العالم.

وقفزت دبي 3 مراكز مقارنة مع تصنيفها العالمي في آخر إصدار من هذا الاستطلاع، والذي أجري في عام 2018. يُذكر أن إصدار 2021 هو الإصدار الثالث لهذا الاستطلاع، فيما كان الإصدار الأول في عام 2018.

ونالت دبي 14% من أصوات العمال المشاركين في استطلاع هذا العام، بينما حصلت أبوظبي على نسبة 11%، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها أيضاً كل من طوكيو وسنغافورة.

وأفادت «بوسطن كونسالتينغ» و«ذا نتورك» في التقرير المُرفَق بنتائج استطلاع هذا العام، والذي جاء بعنوان «فك شفرة المواهب العالمية، بمواقع العمل وافتراضياً»، بأن جهود الإمارات لتحويل مدينتيها الرئيسيتين إلى وجهتي عمل مرغوبتين تبدو مكللة بالنجاح.

وفي هذا السياق اعتبرتها «راف جايدز» في صدارة المدن المرحبة بالزوار مستندة إلى تصنيف الإمارة ضمن ترتيب القائمة وفق اختيارات وتفضيلات متابعي صفحتيها على كلٍ من موقعي «فيسبوك» و«تويتر» للتواصل الاجتماعي، والذين استندوا بدورهم إلى تجاربهم الشخصية في مدن العالم المختلفة التي زاروها، ومدى شعورهم بالود والترحاب من جانب المسؤولين والسكان في كل مدينة.

من جانبها اكدت «راف جايدز» أن دبي تصدرت مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما احتلت المركز الثامن على مستوى العالم في قائمة أكثر المدن المرحبة بالسائحين والزوار والصديقة لهم، والتي نشرها الموقع الشبكي التابع للشركة.

وفي تقرير«راف جايدز» المُرفَق بالقائمة لمتابعيها عبر «فيسبوك» و«تويتر» وصفوا دبي بأنها المدينة ذات النمو المتسارع، وبأنها مركز اقتصادي وتجاري وسياحي في دولة الإمارات.

وأضاف التقرير بأن المتابعين ذكروا أن كل شخص في دبي يتمتع بالتهذيب في سلوكه ويتعامل مع السياح بأسلوب ودود.

وتفوقت دبي في القائمة على مدن مانشستر الإنجليزية، ملبورن الأسترالية، العاصمة المجرية بودابست، كيب تاون في جنوب أفريقيا، فيينتيان عاصمة لاوس، ويلنجتون النيوزيلندية، وأتلانتا الأمريكية، والتي جاءت في المراكز من الـتاسع إلى الــ 15، على التوالي.

وكانت صدارة القائمة من نصيب جلاسجو الأسكتلندية، فيما جاءت العاصمة الإيرلندية دبلن في المركز الثاني، وحلّت مونتريال ثالثة وجاءت ليفربول، طوكيو، فانكوفر وكوبنهاغن في المراكز من الرابع إلى السابع، على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز