12.7 مليار درهم مكاسب الأسهم في أسبوع بدعم التوزيعات النقدية

المصدر: (أبوظبي ـ رامي سميح)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي أكثر من 12.7 مليار درهم مدعومة بمحفزات إيجابية على رأسها توالي إعلانات الشركات عن توزيعاتها النقدية والاندماج المرتقب بين «إعمار العقارية» و«إعمار مولز».

وصعد سوق دبي بنسبة 1.65% إلى 2569.32 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والاتصالات والخدمات، فيما ارتفع سوق أبوظبي 1.15% عند 5692.7 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.08% مع نمو «دبي الإسلامي» 1% فيما هبط «الإمارات دبي الوطني» 0.89%، كما زاد قطاع العقار 4.28% بعد صعود «إعمار العقارية» 4.87% و«إعمار للتطوير» 3% و«إعمار مولز» 4.7% و«الاتحاد العقارية» 1.5% و«داماك» 4.24%.

وارتفع قطاع الاستثمار 4.7% مع صعود «دبي للاستثمار» 4.17% و«سوق دبي المالي» 7% و«شعاع كابيتال» 2.94%. وانخفض قطاع النقل 0.46% بضغط هبوط «أرامكس» 1% فيما زاد «الخليج للملاحة» 4.1% واستقر «العربية للطيران».

وفي سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك 0.7% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.5% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.11% و«أبوظبي الإسلامي» 3.61%، وقطاع العقار 1.48% بعد صعود «الدار» 1.65%، بينما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.83%.

وصعد قطاع الاتصالات 1.31% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما نما قطاع الاستثمار 1.87% بعد صعود «العالمية القابضة» 2.35% و«إشراق» 8.47%، بينما انخفض «الواحة كابيتال» 4.92%، وزاد قطاع الطاقة 3.45% مع ارتفاع «دانة غاز» 2.45% و«أدنوك للتوزيع» 4.63% فيما استقر «طاقة».

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