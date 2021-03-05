«أبوظبي الإسلامي» يوصي بـ 46.6% توزيعات نقدية لعام 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس عن توصية مجلس إدارته بتوزيعات أرباح نقدية بقيمة 20.58 فلساً لكل سهم ما يمثّل 46.6% من صافي أرباح المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتخضع توزيعات الأرباح لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في 4 أبريل 2021.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.6 مليار درهم عن السنة المالية 2020، مقارنة بـ 2.6 مليار درهم خلال العام 2019 وقد أظهر المصرف مستويات عالية من الانتعاش والتعافي عبر أنشطته مسجلاً نمواً في صافي الأرباح 73% خلال النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول 2020 رغم التحديات التي نتجت عن جائحة (كوفيد19) مدفوعاً بارتفاع الإيرادات 10% تزامناً مع انتعاش النشاط الاقتصادي في الإمارات وزيادة زخم الأعمال.

واعتمد المصرف خلال 2020، نهجاً صارماً في إدارة التكاليف، ما أدى إلى انخفاض نفقات التشغيل 7.7% على أساس سنوي بدعم التنفيذ الناجح للمبادرات المدعومة بحلول التكنولوجيا التي ساهمت في تراجع تكلفة المبيعات واستقطاب مزيد من العملاء وتعزيز كفاءة وسلاسة العمليات والأنشطة الداخلية.

ويواصل «أبوظبي الإسلامي» الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغت نسبة الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.94% ووصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.8% في ديسمبر 2020 عقب تعديل توزيعات الأرباح، بما حقق معدلات قوية أعلى من المتطلبات التنظيمية.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي خلال 2020، رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمه إلى نسبة 40% من رأس ماله المصدر، استجابة لاهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد بالمصرف، وتماشياً مع جهوده والتزامه بتنويع قاعدة مستثمري المصرف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز