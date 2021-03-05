هوية جديدة وخيارات إضافية بمركز الفجيرة للمغامرات

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تم أمس إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لمركز الفجيرة للمغامرات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم ظهر أمس بحديقة الفجيرة للمغامرات بحضور سعيد المعمري مدير عام مركز الفجيرة للمغامرات وراجان رانداوا مدير عام الرواسي العقارية وأصيلة المعلا نائب المدير العام في الرواسي العقارية وهي الشركة المنفذة للمشروع إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الإعلامية.



وقال المعمري: الهوية المؤسسية الجديدة مستلهمة من الطبيعة التي تتميز بها إمارة الفجيرة وثقافتها وتاريخها العريق، حيث كُتبت حروف الهوية بخط اليد للتأكيد على استثنائية المغامرات التي يمكن ممارستها من سماء الإمارة إلى بحرها ومن أعلى قمم جبالها حتى صحرائها، وتعتبر الهوية الجديدة بمثابة احتفاء بهوية أرضنا ودعوة للجميع بالاستمتاع والمشاركة والاستكشاف والمغامرة. وتهدف الهوية الجديدة إلى نشر سياحة المغامرات في إمارة الفجيرة، كما يعمل المركز على تجهيز البنية التحتية لأنشطة المغامرات المتعددة بالشكل الذي يضمن سهولة ارتيادها مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.



وذكر أن الهوية المؤسسية الجديدة تصور وتشكل ثلاثة عناصر وتضاريس تتميز بها الإمارة وهي الجبال والصحراء والبحر. وتم تطبيق التصاميم الخاصة بالهوية الجديدة في حديقة الفجيرة للمغامرات والتي تم افتتاحها بالتزامن مع انطلاق الهوية الجديدة للمركز. كما تضمنت التصاميم لوحات إرشادية وتعريفية وتوجيهية للمسارات ومختلف مرافق الحديقة، الأمر الذي سيتم تطبيقه في كافة المواقع التابعة للمركز.



وحديقة الفجيرة للمغامرات التي انتهت المرحلة الإنشائية الأولى بها تضم مسارات ركوب الدراجات الجبلية ومسارات للمسير الجبلي إضافة إلى مواقع تدريب على مهارات الدراجات الجبلية التي تطابق أعلى المعايير الدولية، كما تضمنت المرحلة الأولى منطقة خاصة بالأطفال مصممة للتدريب على أنشطة المغامرات المختلفة ويعمل مركز الفجيرة للمغامرات على تجهيز بنية تحتية لتنفيذ أنشطة المغامرات في إمارة الفجيرة والتي تخدم وتلبي كافة احتياجات الباحثين عن المغامرة في الإمارة وفق الخطط المستقبلية.



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