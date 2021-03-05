«شرف دي جي» تكرم الفائزين بحملة عروض مهرجان التسوق

المصدر: دبي- البيان

أعلن متجر شرف دي جي تكريم الفائزين بحملة مهرجان دبي للتسوق التي تضمنت عروضاً مغرية ووفورات كبيرة، إضافةً إلى جوائز ضخمة تضمنت سيارة مازدا CX9 GT كجائزة كبرى، إلى جانب 45 جهاز آيفون و12 تلفزيون سامسونج مقاس 75 بوصة وجهاز ماك بوك برو وآيفون 12 برو ماكس.



كما وفرت الحملة فرصاً كل يوم للفوز بـ 4 أجهزة موبايل وغسالة Asko سعة 9 كيلو جرامات وتلفزيون سوني 55 بوصة 4 كيلو ومكبر صوت 5.1 من سوني.



وتم مؤخراً إجراء حفل للسحوبات في مركز تايمز سكوير وفازت بسيارة مازدا ماري ميهيزا من الفلبين. ومن بين الفائزين بالجوائز الأخرى محمد أحمد، الذي فاز بتلفزيون سامسونج مقاس 75 بوصة، ورافين فيليب الذي فاز بجهاز ماك بوك من أبل وعمر درويش الفائز بجهاز آيفون أبل 12 برو ماكس سعة 128غيغا بايت إلى جانب الـ 360 شخصاً الذين حصدوا الجوائز اليومية



ويمكن للعملاء الحصول على 20% من الاسترداد النقدي مما يصل إلى 100 درهم عند التسوق عن طريق استخدام تطبيق



Payit ويمكنهم الحصول أيضاً على 5 نقاط من تتش بوينتس عند استخدام بطاقة تتش بوينتس من بنك أبوظبي التجاري.



من ناحية أخرى، أعادت شرف دي جي تقديم حملة «DSF Laptop Buy Back» وهي إحضار جهاز اللابتوب القديم في أي حالة كانت إلى متجر شرف دي جي مقابل الحصول على قسيمة شرائية بقيمة 500 درهم كحد أدنى لفرصة تطوير جهازك القديم إلى جهاز لابتوب جديد يعمل بنظام ويندوز.



وقال نيليش خالخو، الرئيس التنفيذي لشرف دي جي: «نحن ممتنون لشركائنا في كلداري للسيارات وبنك أبوظبي التجاري للدعم الكلي المقدم خلال هذا الحدث المهم».



وقال أكسل درير، الرئيس التنفيذي لشركة كلداري للسيارات: «سعدنا في شركة كلداري للسيارات - مازدا بالتعاون مع شرف دي جي في مهرجان دبي للتسوق».



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