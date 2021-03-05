«آفاق للتمويل» تطلق مبادرة «كنوز» للأفراد

المصدر: دبي- البيان

في إطار الخطوات الهادفة إلى تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، أطلقت «آفاق الإسلامية للتمويل» مبادرة «كنوز»، حملة ترويجية ضخمة، تشمل مختلف المنتجات التمويلية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة. ستستمر هذه الحملة حتى 31 مارس 2021، وسيجري خلالها الإعلان عن أسماء المتعاملين المؤهلين للدخول في سحب على جوائز قيّمة.



وأشاد راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل» بالمبادرة، وقال: «تندرج هذه المبادرة في إطار التزامنا بالدعم المجتمعي وبمسؤوليتنا تجاه الجميع في الظروف الراهنة التي نمرّ بها، ومواكبتنا الدور الرائد، الذي تلعبه الإمارات السبّاقة دائماً في إطلاق المبادرات، التي من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الجميع، وتعميم روح التآزر في المجتمع».



وأشار إلى أن هذه الحملة الترويجية تتيح لأكثر من 100 شخص المشاركة في السحب النهائي، للفوز بالعديد من الجوائز القيّمة، التي تشمل شاشات تلفاز LED، وهواتف آي فون، وساعات وأجهزة لوحية من سامسونج، مؤكداً التزام الحيادية التامة في عملية السحب ووصول كل جائزة إلى الفائز بها.

وأضاف أنّ مبادرة «كنوز» تشمل بطاقات تسوّق عبر الإنترنت، وخطط سداد مرنة من دون أرباح، لمدة تصل حتى 6 أشهر عند استخدام «بطاقة آفاق الائتمانية»، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في هذه الحملة، التي تعزّز مكانة «آفاق الإسلامية للتمويل» في القطاع الاقتصادي، وترسخ حضورها وتفاعلها المتواصل مع أكبر شريحة من أبناء المجتمع.



من المقرر إجراء السحب الأكبر في ختام الحملة، حيث سيربح أكثر من 100 فائز جوائز قيّمة، بالإضافة إلى حصول المتأهلين على مزايا متنوعة لحاملي بطاقات الائتمان، منها «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» لمدة تصل حتى 6 أشهر على المخالفات المرورية، وخدمات صف السيارات مجاناً، وبطاقات مجانية للتسوّق عبر الإنترنت، والدخول في السحب الكبير.



كما توفر لعملاء تمويل السيارات، إمكانية تأجيل سداد القسط الأول لمدة 6 أشهر، ومعدّلات ربح مغرية وثابتة، تصل إلى 1,75% سنوياً، وخطة سداد مرنة من دون أرباح لمدة تصل حتى 6 أشهر عند استخدام «بطاقة آفاق الائتمانية» لدفع التأمين، أو في حال الدفع المسبق، بالإضافة إلى الدخول في السحب الكبير.



وعلى مستوى التمويل الشخصي، توفر إمكانية تأجيل سداد القسط الأول لشهرين، ومعدّلات ربح مغرية وثابتة، تصل إلى 5% سنوياً، والدخول في السحب الكبير.



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