«ڨيستا قلوبال» تستحوذ على «أپولو جيتس»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة ڨيستا قلوبال للطيران الخاص حسب الطلب، أنها أبرمت اتفاقية للاستحواذ على أپولو جيتس، المزود الرائد لخدمات الطيران الخاص.



تأسست شركة أپولو في عام 2008، وأصبحت واحدة من أبرز مزودي خدمات الطيران الخاص في الولايات المتحدة، ولديها علاقات قوية مع العملاء عبر شركات فورتشون 500 الرائدة والشركات المتوسطة والكبيرة والصناعات الرياضية والترفيهية - لخدمة العملاء مثل ديريك جيتر وشاكيل أونيل.

مع أكثر من 4000 عميل، سيتم الآن استكمال موقع أپولو الرائد للعملاء في سوق الولايات المتحدة من خلال الوصول إلى منصة التكنولوجيا الشاملة من ڨيستا قلوبال والأسطول المملوك - الانضمام إلى ڨيستا قلوبال لتكون جزءاً من أكبر مجتمع طيران أعمال قائم على الاشتراك في العالم.



طيران تجاري



قال توماس فلور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ڨيستا قلوبال: «يعزز الاستحواذ على أپولو التزام ڨيستا قلوبال الذي لا مثيل له بتزويد كل عميل طيران تجاري بأفضل حلول الطيران في جميع أنحاء العالم.

أعتقد أن هذه مجرد بداية للتوحيد في صناعتنا وڨيستا قلوبال هي التحول في السوق. نحن متحمسون لإضافة أقوى فريق مستقل من المديرين التنفيذيين للعملاء إلى بنيتنا التحتية العالمية الرائدة، لتزويد المزيد والمزيد من العملاء بفرصة الوصول إلى حلول ڨيستا قلوبال للطيران في جميع أنحاء العالم.

تماماً كما هو الحال في ڨيستا قلوبال، تتمحور ثقافة شركة أپولو حول خدمة العملاء الأفضل في فئتها من خلال فريقها الاستثنائي والثقة الشخصية الشهيرة والتوافر الملتزم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إنه وقت مثير للغاية بالنسبة لـ ڨيستا قلوبال - يوسع هذا الاستحواذ خدماتنا العالمية إلى عضوية وقاعدة اشتراك سريعة النمو، ويعزز وعدنا للعملاء الجدد والحاليين، في أي وقت وفي أي مكان».



إدارة الطائرات



كجزء من عملية الاستحواذ، ستقدم العلامة التجارية الرقمية لشركة ڨيستا قلوبال، XO، الآن خدمة إدارة الطائرات الكاملة لعملائها الحاليين والمالكين الجدد، والتي تديرها تالون إير. مما يتيح ذلك لـ ڨيستا قلوبال دعم مالكي الطائرات الفرديين بشكل مباشر مع احتياجات الصيانة والإصلاح. في الوقت نفسه، سيتم دمج أسطول تالون إير تجارياً في عروض عملاء XO.



تعزز عملية الاستحواذ المكانة الرائدة الهائلة لشركة ڨيستا قلوبال، ويعزز تنويع عروضها في سوق طيران الأعمال. يقع المقر الرئيسي لشركة ڨيستا قلوبال في مركز دبي المالي العالمي في الإمارات، وتتواصل الآن مع كل عميل طيران في العالم من خلال شبكة من 20 مكتباً في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

مما يتيح الوصول إلى أسطول عالمي مملوك ومدار من أكثر من 160 طائرة، و2100 طائرة تحالف أخرى. منذ تأسيسها في عام 2018، تضاعفت إيرادات المجموعة تقريباً، مع مزيج مختار بعناية من الطائرات المملوكة والمدارة والتحالف التي توفر منصة مناسبة للأصول لخدمة الإيرادات المتزايدة وتقديم أفضل الحلول لعملائنا على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت المواهب الداخلية في ما يزيد قليلاً عن عامين لتصل إلى ما يقرب من 2000 خبير حول العالم.



يعد الاستحواذ على أپولو هو الأحدث في سلسلة من صفقات الاندماج والاستحواذ التي وسعت عروض خدمات الأسهم في السوق الدولية لشركة ڨيستا قلوبال، بعد الاستحواذ الناجح على شركة طيران الجناح الأحمر في عام 2020، وجيت سمارتر في عام 2019 وXOJET في عام 2018.



من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من عام 2021، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك انتهاء أو إنهاء فترة الانتظار المعمول بها بموجب قانون تحسينات هارت سكوت رودينو لمكافحة الاحتكار.



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