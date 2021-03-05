إفصاحات وعموميات

- أعلن سوق دبي المالي أن التداول على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني دون الحق في الأرباح بدأ، أمس. وكان آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح النقدية الأربعاء الماضي.- كشف مصرف أبوظبي الإسلامي عن استقالة خميس محمد بوهارون الشامسي من عضويته في مجلس إدارة المصرف. ومن المقرر دعوة الجمعية العمومية السنوية للمصرف للانعقاد في 4 أبريل المقبل.

- أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين عن الترشيحات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة للأعوام 2021 إلى 2023، وشملت أسماء المتقدمين بطلبات الترشح، خلف أحمد الحبتور، سلطان أحمد الحبتور، محمد خلف الحبتور، فاطمة أحمد العتبية، عبدالله فاضل المزروعي، إبراهيم جمعة المدني، ومحمد عبدالله الحاج.

- نجحت شركة شعاع كابيتال في قيادة عملية الطرح الخاص لأسهم شركة «أنغامي»، منصة تكنولوجيا البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستصبح أول شركة تكنولوجيا عربية، يتم إدراجها في بورصة ناسداك نيويورك.

- تعقد شركة «أورينت يو إن بي» تكافل اجتماعاً لمجلس الإدارة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020 وتحديد موعد الجمعية العمومية.

- حددت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، الثلاثاء المقبل موعداً لاجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية المدققة لعام 2020.

- أعلنت مجموعة «جي إف إتش»، عن عمليات صنع السوق عبر صانع السوق «سيكو» خلال فبراير 2021 في سوق دبي وبورصة البحرين، حيث بلغ مجموع الأوراق المالية المشتراة 46 مليون سهم، والمبيعة 6.28 ملايين ورقة، فيما بلغت المبالغ المدفوعة 29.8 مليون درهم، والمستلمة 4.04 ملايين درهم، ليصل رصيد الأوراق المالية إلى 62.28 مليون ورقة مالية.

وفي بورصة البحرين، بلغ مجموع الأوراق المالية المشتراة 1.87 مليون سهم، والمبيعة 36.35 مليون ورقة، كما بلغ مجموع المبالغ المدفوعة 326.38 ألف دولار، والمستلمة 6.24 ملايين دولار.



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