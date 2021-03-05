3 أسهم تستحوذ على 55% من سيولة الأسواق في ختام الأسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس إثر تعرضها لضغوط بيع وعمليات جني أرباح استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك لا سيما التي حققت مكاسب كبيرة في الجلستين الماضيتين بعد محفزات إيجابية، واستحوذت 3 أسهم على 55% من السيولة الإجمالية المقدرة بـ 1.19 مليار درهم.



ونزل سوق دبي 0.8% توازي 20.67 نقطة ليقفل عند 2569.32 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 0.12% تعادل 6.77 نقاط ليغلق عند 5692.75 نقطة مع نزول أسهم العقار والاستثمار والطاقة والاتصالات، مقابل صعود البنوك.



واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.19 مليار درهم موزعة بواقع 955.8 مليوناً في أبوظبي و236.4 مليوناً في دبي، فيما جرى التداول على 320.4 مليون سهم منها 167.5 مليوناً في أبوظبي و152.8 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 6711 صفقة. واستحوذت أسهم «الدار» و«أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» على نحو 55.5% أو ما يعادل 661.9 مليون درهم من السيولة الإجمالية.



سوق دبي



ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.37% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.2% و«دبي الإسلامي» 0.83%، ونزل قطاع العقار 0.93% مع انخفاض «إعمار للتطوير» 4.18% و«إعمار العقارية» 1.35% و«إعمار مولز» 0.56%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 0.38% و«داماك» 2.5%.



ونزل قطاع الاستثمار 0.22% مدفوعاً بهبوط «دبي للاستثمار» 0.66%، فيما ارتفع «شعاع» 0.86% و«سوق دبي المالي» 0.94%، وزاد قطاع النقل 1.12% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.61% و«أرامكس» 0.79%، فيما استقر «الخليج للملاحة».



وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 65.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 32.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 26.5 مليون درهم. وحقق «الرمز كوربوريشن» أكبر ارتفاع بنسبة 7.53%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.91%.



وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 19.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 19.4 مليون درهم، منها 4.13 ملايين للعرب ونحو 14 مليوناً للخليجيين و1.3 مليون للمواطنين.



سوق أبوظبي



وفى سوق العاصمة، خفف صعود قطاع البنوك بنسبة 0.52% من وتيرة الهبوط مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.67% و«الشارقة الإسلامي» 0.75% و«العربي المتحد» 14.9% و«بنك أم القيوين» 14.87%، فيما انخفض قطاع الاتصالات 0.98% مع هبوط سهم «اتصالات» بذات النسبة.



ونزل قطاع العقار 1.24% مع هبوط «الدار» 1.07% و«رأس الخيمة العقارية» 4.46%، ونزل قطاع الاستثمار 0.22% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 4.92%، فيما ارتفع «إشراق» 7.02%، واستقر «العالمية القابضة»، وهبط قطاع الطاقة 1.01% بعد تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.83%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.14% و«طاقة» 0.72%.



يزعم «الدار» النشاط مستقطباً 263.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 223.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 174.16 مليون درهم. وحقق «العربي المتحد» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنحو 10%.



ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 42.6 مليون درهم، منها 4.34 ملايين للعرب و8.6 ملايين للخليجيين و29.67 مليون للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 42.6 مليون درهم.



المؤسسات



مالت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 51.7 مليون درهم، منها مليونا درهم في دبي و49.68 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 51.7 مليون درهم، موزعة بواقع مليوني درهم في دبي و49.68 مليوناً في أبوظبي.



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