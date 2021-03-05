«داماك العقارية» تحتفل باليوم العالمي للمرأة

المصدر: دبي- البيان

شارك موظفو «داماك العقارية»،، في حملة «اختر أن تتحدى»، التي جاء إطلاقها احتفالاً باليوم العالمي للمرأة. ودعت «داماك» جميع موظفيها لمشاركة صور لأنفسهم عبر صفحاتهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، رافعين أيديهم عالياً لإظهار أنهم مع الحملة وأنهم ملتزمون باختيار التحدي والتعهد بدعم المساواة والتوازن بين الجنسين.



كما أجرت «داماك» مقابلات مع بعض الموظفات المبدعات داخل الشركة خاصة في قسم إدارة علاقات العملاء، تحدثن خلالها عن نموهن الوظيفي والمهني وكيف وفرت لهن الشركة بيئة داعمة لتحقيق النجاح.



وإلى جانب هذه الأنشطة، أرسل حسين سجواني رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية» برسالة دعم وتقدير شخصية إلى الموظفات، إضافة إلى حقيبة هدايا تقديراً من مجلس إدارة الشركة للمجهود الذي يبذلنه في بيئة العمل.



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