بحث مبادرات مشتركة بين مجلسي سيدات أعمال أبوظبي وعجمان

المصدر: عجمان - وام

بحث مجلسا سيدات أعمال عجمان وأبوظبي سبل زيادة التعاون المشترك وتعزيز التواصل المباشر بهدف تبادل الخبرات والشراكات بين سيدات الأعمال مع تنفيذ مبادرات مشتركة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مركز عجمان لريادة الأعمال، بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتورة شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان.



وأشادت الدكتورة آمنة خليفة بجهود مجالس سيدات الأعمال في الدولة ودورها في تمكين وريادة المرأة الإماراتية، مؤكدة أن النماذج الرائدة لمشاريع سيدات الأعمال تعكس جهود حكومة الإمارات في دعم سيدات الأعمال وتوفير المقومات اللازمة لنجاح واستدامة مشاريعهن.



وأثنت على جهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي في تنفيذ مشاريع ومبادرات محفزة تعزز مساهمات صاحبات المشاريع في القطاع الاقتصادي، مشيرة إلى أن تعزيز الشراكات بين مجالس سيدات الأعمال له أثر إيجابي في نمو مشاريع صاحبات الأعمال على مستوى الدولة.



وأكدت الدكتورة شفيقة العامري، أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي حريص على تنويع شراكاته ومبادراته، موضحة أن مذكرة التفاهم المبرمة بين مجلسي سيدات أعمال أبوظبي وعجمان تترجم سبل التعاون والشراكة القائمة واستفادة عضوات الطرفين، كما تسهم في توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن سيدات ورائدات الأعمال في أبوظبي وعجمان.



ويعتزم المجلسان تنظيم ورشة تفاعلية تعريفية مشتركة للعضوات حول آليات انطلاق مشاريع سيدات الأعمال ونجاحها وفتح آفاق جديدة أمام السيدات لتوسيع انتشار منتجات السيدات إلى جانب تعريفهن بأبرز الخدمات المتوفرة في مركز عجمان لريادة الأعمال.



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